עופר וינטר תופס צד בסערת הרב זרביב

תת-אלוף במיל' עופר וינטר יוצא במתקפה חריפה נגד המבקרים של הרב אברהם זרביב, שנבחר להדליק משואה בטקס יום העצמאות הקרוב. בסרטון שפורסם, מתייחס וינטר למתקפות שסופג הרב זרביב מאז ההכרזה על בחירתו, ומגדיר את הביקורת נגדו כ"שיח בזוי" שיש להוקיעו מכל וכל.

"אני רואה את המתקפות הבזויות שעובר מי שהיה הפקוד שלי בעבר, הרב זרביב, מהרגע שהוא הוכרז שהוא עומד להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב", פתח וינטר את דבריו. הוא ביקש להזכיר למבקרים את גודל הסכנה וההקרבה שבפעילותו המבצעית של הרב: "אתם יודעים מה זה להיות בתוך D9 שעות, לסכן את עצמך רק כדי שהחיילים שלנו לא יתנפצו על בתים ממולקדים בעזה ובלבנון?".

מהסיירת לכף ה-D9

הרב זרביב, המכהן כדיין בבית הדין הרבני, הוא איש משפחה מעל גיל 50 שבחר להתנדב לשירות צבאי פעיל במלחמה. וינטר ציין בסיפוק כי הרב ביצע הסבה מקצועית מרשימה – מלוחם בסיירת גבעתי למפעיל D9 – הכל כדי להמשיך ולתרום למאמץ המלחמתי בחזית.

בסיום דבריו, שלח וינטר מסר של חיזוק לפקודו ולכלל הלוחמים: "לזרביב ולכל הלוחמים אני אומר – חזקו ואמצו. זרבי, אני אוהב אותך אח שלי, אל תירא ואל תחת. אתה סמל ודוגמה למסירות והקרבה עבור עם ישראל כולו".