על פועלו למען הדרוזים בסוריה: תאמר עטאללה ישיא משואה

השרה מירי רגב הודיעה כי תאמר עטאללה, ששימש כרוח החיה בחמ"ל המיוחד להצלת הדרוזים בסווידע שבסוריה, נבחר להדליק משואה. "פעילותו מבטאת את ההוקרה העמוקה ומחזקת את ברית האחים", מסרה השרה

שרה תא"ל (במיל') מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לתאמר עטאללה על בחירתו להשיא משואה בטקס המרכזי בהר הרצל, מתוך רשימת מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת.



תאמר, בן העדה הדרוזית, מביא עמו רקע עשיר של קרוב לעשור במערך הכלכלי של צה"ל ובמערכת הביטחון. במהלך שירותו עוטר במספר רב של הוקרות על פועלו, ובלט בתרומתו המשמעותית לשימור והנחלת המורשת של הלוחמים הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים ששירתו בגאווה בכוחות הביטחון.

חמ"ל ההצלה והסיוע לנפגעי סווידע

לצד תפקידיו הרשמיים ושירות המילואים שלו, התבלט עטאללה במיוחד בפעילותו האזרחית יוצאת הדופן מחוץ לגבולות המדינה. הוא שימש כרוח החיה והנמרצת בחמ"ל החירום המיוחד של העדה הדרוזית, אשר הוקם ביוזמת מנהיג העדה, השייח' מואפק טריף. החמ"ל הוקם בעקבות האירועים הקשים והטבח שבוצע בדרוזים באזור סווידע שבסוריה, ופעל ללא לאות להענקת סיוע הומניטרי והצלת חיים.

"מיזם ערכי שמבטא את מחויבות ישראל"

השרה רגב התייחסה בהחלטתה לפעילותו המכרעת של עטאללה, וציינה כי החמ"ל שבו פעל הציל את חייהם של רבים, סייע בהעברת מזון וציוד רפואי, ואף דאג להעברתם לישראל של קשישים, ילדים ונשים שעברו פגיעות מיניות והתעללויות קשות, לצורך קבלת טיפול רפואי. השרה הוסיפה כי הבחירה בעטאללה מבטאת את ההוקרה העמוקה של העם בישראל לעדה הדרוזית, וממשיכה לחזק את ברית האחים – אותה ברית שבשמה תקפה ישראל את המיליציות שטבחו בבני העדה בסוריה. לדבריה, החמ"ל מהווה מיזם ערכי המבטא את מחויבותה העמוקה של ישראל לאחינו הדרוזים בארץ ומעבר לגבול.

בסימן עוצמות של התחדשות

הטקס הממלכתי בהר הרצל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות", החלטה שאושרה לאחרונה על ידי ממשלת ישראל. את המשואות ביום העצמאות ה-78 צפויים להדליק נשים וגברים שבעשייתם היומיומית מבצרים את החוסן הלאומי, משקמים את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר, ומובילים את החברה הישראלית בנתיבי הבנייה והריפוי החיוניים כל כך.