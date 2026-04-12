בן גביר התפלל בהר הבית: "מרגיש כמו בעל הבית"

לראשונה מאז פרוץ מבצע שאגת הארי ועם החזרה לשגרה, עלה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להר הבית לתפילה, יחד עם ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון.

"היום אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן"

במהלך הביקור התייחס בן גביר לשינויים שחלו במקום לאורך השנים ואמר:

"אני נזכרתי כשנכנסתי לכאן מה היה לי בגיל 14–15, איזה שינוי מן הקצה לקצה. בתקופה הזו לא הפסיקו לצעוק ‘אללה אכבר’ ולהקיף אותנו, ויהודי אם הוא רק מלמל הוא נעצר. היום אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן"

"עכשיו יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לשפר. אני לא מפסיק גם לחפור לראש הממשלה כדי לעשות עוד ועוד דברים"

ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון, בירך את השר ואמר כי מדובר ב"שינוי היסטורי אדיר": "צריך להבין שזה לא שינוי לעולי הר הבית, זה שינוי לעם ישראל שמחכה 2,000 שנה".