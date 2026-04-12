מאות מקרי התעללות מחרידים: גזר הדין למטפלות מ"מעון הזוועות"

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, גזר את דינן של המטפלות "ממעון הזוועות" בקריית גת: "מדי יום תקפו את הפעוטות"

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר שש שנים וחצי שנות מאסר על שיטה אמאשו (34) ו-27 חודשי מאסר על אוריה בידוש (25), שהורשעו בהתעללות נפשית ופיזית מאות פעמים בפעוטות עליהם היו אחראיות בעבודתן כמטפלות במעון חב"ד בקריית גת, שכונה "מעון הזוועות".

בית המשפט גזר על המטפלות גם תשלום פיצוי להורי הפעוטות, לאמאשו בסך 160 אלף שקלים ובידוש בסך 40 אלף שקלים.

על פי הדיווח ב'היום', השופטת נועה חקלאי ציינה בגזר הדין כי "בפרשה שבפניי שירות המבחן ציין שהפעוטות נפגעו בתקופה קריטית והגן שהיה צריך להיות מקום מגן הפך למאיים. שתי הנאשמות בחרו לפעול באופן פוגעני ואלים". השופטת קבעה כי "על הצורך בהחמרת הענישה עמד ביהמש העליון בשורה של פסקי דין.

"הנאשמות מעלו באופן חמור באמון שניתן בהן על ידי הורי נפגעי העבירה, שהפקידו בידיהן את היקר להן מכל. אין המדובר במעידה חד פעמית אלא התנהגות שיטתית. מדי יום תקפו את הפעוטות. הן יכלו לחדול ממעשיהן בכל עת. המעשים פסקו רק הודות לתלונת ההורים והחקירה שהחלה".



