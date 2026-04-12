מאמצים בנתניה: כוחות החילוץ פועלים לאיתור הנעדר בן ה-17

צוותי צוללים ורחפנים פועלים בשעה זו מול חוף צאנז בנתניה בניסיון לאתר את הצעיר שנעלם. החיפושים הורחבו לעומק המים בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומיפוי ימי

החיפושים אחר הנעדר בן ה-17 בנתניה עולים שלב: החל מהבוקר (ראשון) יחידות מיוחדות של זק"א מרכזות מאמץ מבצעי משמעותי בעומק הים מול חוף צאנז. הפעילות מתמקדת כעת בסריקות נרחבות מתחת למים וממעוף הציפור, בניסיון למצוא קצה חוט שיקשור למיקומו של הנעדר.

טכנולוגיה וצוללים בלב ים

בשטח פועלות שתי יחידות עילית של ארגון זק"א: יחידת הצוללים המבצעת סריקות בקרקעית ובעומק המים, ויחידת הרחפנים המפעילה דאוני רחיפה ואמצעי תצפית מתקדמים. הכלים הטכנולוגיים מאפשרים לכוחות לבצע מיפוי מדויק של התא השטח הימי ולזהות עצמים חריגים גם בתנאי ראות מורכבים.





זק"א

הרחבת גזרות החיפוש

הפעילות בשטח מתנהלת תחת פיקוד החפ"ק (חדר פיקוד) ובתיאום מלא עם משטרת ישראל וכלל כוחות החירום וההצלה. על פי הערכת המצב האחרונה, הוחלט להרחיב את גזרות הסריקה מעבר לקו החוף הראשוני, בהתאם לניתוח זרמי המים ותנאי הים בשעות האחרונות.





החיפוש אחרי הנער בן ה17 צילום: זק

כוחות הביטחון וההצלה נמצאים בנקודת הריכוז בחוף צאנז וסורקים גם את קו החוף הרגלי, בעוד שהיחידות המיוחדות ממשיכות בפעילותן האינטנסיבית בתוך המים. עד כה טרם דווח על פריצת דרך באיתור הנעדר.