הליכוד בתגובה חריפה: "פרצופו האמיתי של בנט נחשף"

הליכוד התייחס היום למינויים החדשים של נפתלי בנט למפלגתו ומסר: "פרצופו האמיתי של בנט נחשף היום פעם נוספת כשצירף למפלגתו את קרן טרנר מ"אחים לנשק""

מפלגת הליכוד התייחסה היום (ראשון) להודעת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, על המינויים החדשים למפלגתו 'בנט 2026'.

בהודעה נמסר: "פרצופו האמיתי של בנט נחשף היום פעם נוספת כשצירף למפלגתו את קרן טרנר מ"אחים לנשק", ארגון שעודד סרבנות בצה״ל ובכך החליש את ישראל ופגע בביטחוננו.

אל תגידו שלא ידעתם: כפי שעשה בפעם הקודמת, גם הפעם בנט יקים ממשלה עם השמאל והאחים המוסלמים".

נזכיר כי בנט הודיע על הצטרפותן של לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר, לרשימת ״בנט 2026״ לבחירות הקרובות.





לירן אבישר בן חורין, כיהנה כמנכ״לית משרד התקשורת (2020-2023), וקרן טרנר, כיהנה כמנכ״לית משרד האוצר ומנכ״לית משרד התחבורה (2016-2020).