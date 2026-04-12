המגיש הבכיר תוקף: "חטפו לנו את טקס המשואות"

המגיש הבכיר יוצא נגד בחירת משיאי המשואות על ידי מירי רגב, וטוען כי זה בשל הפריימריז הקרובים בליכוד

המגיש אסף ליברמן תוקף בחריפות את שרת התחבורה מירי רגב, וטוען כי הטקס הממלכתי הפך לכלי בשרות הצרכים הפוליטיים של השרה לקראת הבחירות המקדימות במפלגתה. "חטפו לנו את טקס המשואות", פתח ליברמן את דבריו, "מירי רגב לקחה את הטקס שלנו, של הציבור הרחב, והיא עושה בו שימוש כדי להתכונן לאירוע אחר חשוב הרבה יותר מבחינתה – הפריימריז בליכוד".

"נבחר כי קרא לשטח את הרצועה"

כדוגמה ראשונה לדבריו, מביא ליברמן את בחירתו של הרב אברהם זרביב להשיא משואה. בעוד שהנימוק הרשמי לבחירה הוא שירות המילואים של הרב ושילוב לימוד התורה תוך כדי הלחימה, ליברמן טוען כי הסיבה האמיתית נעוצה במקום אחר.

לדבריו, הרב זרביב התפרסם בסרטונים שהפיץ מתוך ה-D9 עליו שירת בעזה, בהם קרא "לשטח את הרצועה". ליברמן מציין כי קריאות אלו עמדו בניגוד גמור לעמדת צמרת הצבא, שאף נזפה ברב על התבטאויותיו בעודו לובש מדים. "מי ישמחו מאוד שהוא ישיא משואה?", שואל ליברמן ומרמז כי הבחירה נועדה לקרוץ לקהל מצביעי הליכוד.

הקשר ליאיר גולן

בהמשך דבריו, מציג ליברמן את הצד השני של המטבע – מי שלא נבחר להשיא משואה. הוא מזכיר את עוז דוידיאן, שבשבעה באוקטובר חילץ תחת אש עם הטנדר שלו למעלה מ-120 צעירים וצעירות מטבח ה"נובה".

לטענת ליברמן, הסיבה שדוידיאן נותר מחוץ לרשימת המשיאים היא פוליטית גרידא: "מי יכעס מאוד אם מירי רגב תחליט על משואה לדוידיאן? אלו שיעידו כי אכן גם יאיר גולן היה שם ובעצמו הציל חיים". לדבריו, מתפקדי הליכוד לא יראו בעין יפה מתן במה לסיפור שמאיר באור חיובי את גולן, ולכן דוידיאן נדחק הצידה.

את דבריו סיכם ליברמן באמירה נוקבת כלפי השרה: "התשובה היא כמובן מתפקדי הליכוד. למירי רגב יש פריימריז בקרוב, וזה מעניין אותה הרבה יותר מהטקס הזה שלכם".