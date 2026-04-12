יו"ר 'ישראל ביתנו' התייחס לבחירות הקרובות, ואמר כי הוא בטוח מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל

כ"ה ניסן התשפ"ו
ליברמן בטוח: זה ראש הממשלה הבא
ליברמן צילום: אבשלום ששוני / פלאש 90

שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אומר כי הוא בטוח שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.

בראיון לתכנית 'פגוש את העיתונות' נשאל ליברמן: "יש תרחיש שאתה ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות?". לחברמן השיב: "בטוח".

הוא נשאל: "גם אם לא תהיה המפלגה הגדולה בגוש?". על כך הוא השיב: "אנחנו נהיה המפלגה הגדולה בגוש".

על ההחלטה הראשונה שלו כראש ממשלה, אמר ליברמן: "אקים ועדת חקירה ממלכתית על השבעה באוקטובר".

ליברמן התבקש להצהיר שלא יישב עם נתניהו או תחת נתניהו, ואמר: "אין סיכוי שזה יקרה. נתניהו צריך ללכת".

