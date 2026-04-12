ליברמן בטוח: זה ראש הממשלה הבא

יו"ר 'ישראל ביתנו' התייחס לבחירות הקרובות, ואמר כי הוא בטוח מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל

שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אומר כי הוא בטוח שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.

בראיון לתכנית 'פגוש את העיתונות' נשאל ליברמן: "יש תרחיש שאתה ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות?". לחברמן השיב: "בטוח".

הוא נשאל: "גם אם לא תהיה המפלגה הגדולה בגוש?". על כך הוא השיב: "אנחנו נהיה המפלגה הגדולה בגוש".

על ההחלטה הראשונה שלו כראש ממשלה, אמר ליברמן: "אקים ועדת חקירה ממלכתית על השבעה באוקטובר".

ליברמן התבקש להצהיר שלא יישב עם נתניהו או תחת נתניהו, ואמר: "אין סיכוי שזה יקרה. נתניהו צריך ללכת".