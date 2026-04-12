יסכן את ישראל? הצעד הפרו פלסטיני של הפקת האירוויזיון

לקראת תחרות האירוויזיון שתתקיים בחודש הבא בווינה, פרסמו המארגנים האוסטרים הנחיות בטיחות חדשות ומחמירות, שמעוררות דאגה עמוקה בקרב גורמים בישראל. בעקבות שריפה קטלנית שאירעה בשווייץ, נקבע כי כל דגל שיוכנס לאולם חייב לעמוד בתקן חסינות אש רשמי – מהלך שנראה במבט ראשון טכני בלבד, אך מסתיר מאחוריו שינוי פוליטי דרמטי.

הזמנה מראש – גם לדגל פלסטין

לפי הנהלים החדשים, צופים לא יוכלו להביא דגלים מהבית אלא אם יציגו אישור יצרן על עמידתו בתקן האש. כדי "להקל" על הקהל, האתר הרשמי של התחרות פתח אפשרות לרכישה מוקדמת של דגלים מאושרים. ברשימה, שכוללת 197 ישויות המוכרות על ידי האו"ם, מופיע באופן רשמי גם דגל הרשות הפלסטינית.

המשמעות היא חסרת תקדים: כל אדם שיחפוץ בכך יוכל להזמין את הדגל מראש דרך הספק הרשמי של התחרות, לאסוף אותו בתוך המתחם לאחר הבידוק הביטחוני, ולהניף אותו מול המצלמות בשידור לעיני מאות מיליונים. במצב כזה, המאבטחים באולם לא יוכלו להחרים את הדגל, שכן הוא נרכש באישור ההפקה ועומד בכללי הבטיחות.

גורמים העוקבים אחר התחרות מזהירים כי מדובר ב"מסלול ירוק" עבור פעילים פרו-פלסטינים, שיוכלו כעת לצבוע את היציעים בדגלים מבלי שום יכולת אכיפה של ה-EBU (איגוד השידור האירופי). בעבר, האיגוד ניסה להגביל הנפת דגלים של ישויות שאינן משתתפות בתחרות כדי למנוע "פוליטיזציה", אך כעת, בחסות הטיעון הבטיחותי, נראה שהדרך למפגן עוין נגד ישראל באולם סלולה מתמיד.