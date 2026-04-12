מזל טוב: חנוך ואפרת דאום בהודעה משמחת

אוניברסיטת אריאל תעניק תואר דוקטור לשם כבוד לבני הזוג אפרת וחנוך דאום. ההחלטה התקבלה כהוקרה על תרומתם המתמשכת לחיזוק הרוח הישראלית, הלכידות הקהילתית והמעורבות האזרחית העמוקה שלהם, בייחוד במהלך תקופת המלחמה.

בנימוקי האוניברסיטה צוין כי חנוך דאום, מהקולות המשפיעים בשיח הישראלי, הצליח בכתיבתו ובהרצאותיו לייצר שפה משותפת בין מגזרים שונים סביב סוגיות של זהות ואמונה. על אפרת דאום נכתב כי היא בולטת במחויבות עמוקה לאדם ולחברה, וביכולת להפוך דאגה אישית לפעולה קהילתית ממשית.

מהחמ"ל האזרחי ועד "מחבקים מילואימניקים"

שיא פעילותם של בני הזוג בא לידי ביטוי מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". השניים הקימו חמ"ל אזרחי רחב היקף שסיפק מענה מיידי לצרכים שעלו מהשטח, ובהמשך ייסדו את פורטל "מחבקים מילואימניקים". המיזם, שמחבר בין הציבור למשרתי המילואים, עודד רכישה מעסקים של לוחמים וסייע לאלפי משפחות שנפגעו כלכלית ואישית בתקופת השירות הממושך.

פרופ' אהוד גרוסמן, נשיא אוניברסיטת אריאל, בירך על הבחירה: "האקדמיה מבקשת להוקיר לא רק הישגים מקצועיים, אלא גם תרומה לעיצוב החברה והרוח הציבורית שבה אנו חיים".

לדברי פרופ' גרוסמן, בעת הזו, שבה החברה הישראלית נדרשת לחיזוק האחריות ההדדית, פועלם של בני הזוג מהווה דוגמה יוצאת דופן: "פועלם של אפרת וחנוך דאום מדגים כיצד מחויבות ערכית, שיח מכיל ויוזמה אזרחית יכולים להתלכד לכדי השפעה ציבורית עמוקה ומתמשכת".