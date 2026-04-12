מנהיג המחאה הודיע על פרישה ממפלגת הדמוקרטים

אחד ממנהיגי המחאה שהודיע על התמודדות בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, הודיע על פרישה



עמי דרור , אחד ממנהיגי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, הודיע כי הוא פורש מהפריימריז של מפלגת הדמוקרטים.



בפוסט ארוך שפרסם, כתב דרור: "אני לא ארוץ בפריימריז של הדמוקרטים. אני תומך בדמוקרטים בכל ליבי, כמובן שאצביע לדמוקרטים, אבל כמו שאני מסביר לכולם כל הזמן - המטרה העליונה חייבת להיות ניצחון הגוש ולא הישג פוליטי של מפלגה ספציפית או של מועמד ספציפי".





הוא הסביר: "בחודשיים האחרונים מצאתי את עצמי עוסק בקידום עצמי לקראת פריימריז ואין לי די מילים להסביר כמה הדבר הזה טיפשי ומיותר בעודנו דוהרים לבחירות הכי קריטיות בהיסטוריה של מדינת ישראל".

"בזבוז הזמן הוכיח לי שאני חייב לחזור בכל הכוח למאבק האזרחי ולמחאה, שחייבת להתחזק בחודשים הקרובים לקראת הבחירות", כתב.