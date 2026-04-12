הפטריוטים הרחק מאחור: מי בראש - האח הגדול או המרוץ למיליון?

רייטינג סוף מלחמה: 'המרוץ למיליון' חוצה את רף ה-20% ומנצחת את 'האח הגדול' בקרב צמוד על פסגת הפריים-טיים. הפטריוטים - הרחק מאחור

ערב השידורים של אתמול (מוצ"ש) הוכיח פעם נוספת מי בעלת הבית של המדורות השבטיות בישראל. בעוד הציבור מחפש אתנחתא של אסקפיזם איכותי, קשת 12 רשמה ניצחון מוחץ לכל רוחב הרצועה. במוקד הערב, "המרוץ למיליון" הציגה ביצועים מרשימים כשחצתה את רף ה-20% והתייצבה על 20.5% רייטינג – נתון שמציב אותה בפער ניכר מעל המתחרה הישירה, "האח הגדול" של רשת 13, שהסתפקה ב-18.5%.

הדומיננטיות של קשת התחילה כבר בשלבים המוקדמים של הערב; חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 15.9%, כמעט פי 2.5 מהמתחרה הקרובה ביותר, חדשות 13 (6.7%). בזירת ערוצי החדשות האחרים, חדשות 14 (5.7%) וחדשות 11 (5.1%) נותרו הרחק מאחור.

ברצועת הפריים טיים המאוחרת יותר, הפערים העמיקו: בזמן שקשת חגגה בפסגה, "הפטריוטים" בערוץ 14 הניבו 6.7% ורוני קובן בכאן 11 נותר עם 5.3%. בשורה התחתונה, נתוני הרייטינג של "סוף המלחמה" (זמנית לפחות על המסך) מראים שהקהל הישראלי מצביע בשלט, ובוחר פעם אחר פעם בעוצמה של קשת 12.