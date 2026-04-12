המשימה שהפכה את המירוץ: "ממקום אחרון לראשון - בעשר דקות"

הקרב בדרך למיליון נהיה צמוד כעת כשנותרו רק 6 זוגות במירוץ. אחרי שתום ואלמוג הגיעו למקום האחרון, הם הצליחו לצאת מהמשימה הראשונה של היום - במקום הראשון, ולעקוף את כולם. כל מה שקרה בפרק הכיפי והקיצי של המירוץ

המיליון מתקרב: אחרי ההדחה הדרמטית של עמרי ואיתי בפרק הקודם, כעת נותרו רק 6 זוגות במירוץ למיליון.



הם מתחילים את היום במדינה חדשה - ג'מייקה. שלומי ואסף מגיעים למשימה שלהם ראשונים, אחרי שסיימו 3 פעמים במקום הראשון. אבל שם זה מסתיים, ובמשימת ארמונות החול הכל מתהפך.

תום ואלמוג שהגיעו במקום האחרון מוצאים את הרמז שמסתתר בארמונות החול במהירות, ומזנקים למקום הראשון. גם את משימת המים הם מסיימים במהירות.

המזל ממשיך להאיר להם, והם מבצעים את משימת הלימבו בהצלחה אדירה, מה שמסייע להם להקל על המשימה הבאה. אחריהם מאי ואיתי, עדי ואור, אזי ודני וספיר וספיר. האחרונים שעדיין לא סיימו את המשימה הראשונה בארמונות החול הם שלומי ואסף.

בזמן שתום ואלמוג כבר סיימו 3 משימות, הם עוד נמצאים באותו המקום שבו פתחו את היום שלהם - כשהם ממשיכים לחפש את הדגל שיוביל אותם למשימה השנייה.

אזי ודני קיבלו "עצור" מרוב הזוגות אך ספיר וספיר נתקעות במשימת המים, בגלל החרדה ופחד הגבהים ששיתק אחת מהן. האם זה מה שיגרום להן להיתקע ולסיים את המירוץ במקום האחרון?