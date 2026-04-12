אברי גלעד נגד יאיר גולן: "מעדיף את סמוטריץ' עליו פי מאה"

איש התקשורת אברי גלעד התבטא אמש (שבת) בחריפות נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, וקרא להחרים אותו מהמפה הפוליטית העתידית. בשיחה בפודקאסט המשותף "טנדו" עם הרב גוטליב, הסביר גלעד מדוע הוא מעדיף את השר בצלאל סמוטריץ' על פניו, למרות ביקורת שיש לו עליו.

"מה שקורה בשטחים זה נהדר"

במהלך השיחה התייחס גלעד לפעילותו של שר האוצר וציין כי למרות "נזקים" מסוימים שהוא רואה בכהונתו, הוא רואה בחיוב את תנופת ההתיישבות. "מה שקורה בשטחים עם הבנייה זה נהדר בעיניי", אמר גלעד והוסיף: "בחברון עכשיו השתלטו וקנו שם בניינים – זה מעולה ומצוין".

לדבריו, מצב הכלכלה כיום הוא טוב, בין אם זה קשור ישירות לשר ובין אם לאו. גלעד הדגיש כי הוא מעריך את העשייה בשטח, גם אם הוא חלוק על חלק מהחלטותיו של סמוטריץ'.

מתקפה חריפה על יאיר גולן

בניגוד ליחסו המורכב לסמוטריץ', גלעד קרא להטיל חרם פוליטי על יאיר גולן. "האיש הזה מפיץ שנאה וחוסר אחריות, הוא פרא ולא אדם שקול", תקף איש התקשורת. הוא קרא למפלגות הציוניות להצהיר שלא יישבו איתו בממשלה.

גלעד הזכיר את התבטאויות העבר של גולן, וציין: "הוא אף אמר על אחרים שהם 'תת-אדם', אני לא רוצה שהוא יהיה קרוב להגאי השלטון". הוא חתם את דבריו בהשוואה ישירה וחד-משמעית: "עדיף לי סמוטריץ' על פני יאיר גולן פי מאה".