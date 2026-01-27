אלפים צפויים להשתתף מחר בהלוויית רס״ן רן גואלי ז״ל במיתר, לוחם יס״מ נגב ויחידת סה״ר, לאחר שגופתו חולצה והושבה לישראל במבצע ״לב אמיץ״

הציבור הישראלי, תושבי הדרום וחבריו לנשק ילוו מחר (רביעי) למנוחות את רס"ן רן גואילי ז"ל, שגופתו חולצה והושבה לישראל לאחר שהוחזר אמש על ידי כוחותינו במבצע "לב אמיץ". לאור הצפי להגעה של אלפים רבים המבקשים לחלוק כבוד ללוחם שנפל בקרב הירואי, הוחלט על פיצול בין טקס ההספדים לבין טקס הקבורה עצמו, כדי לאפשר לקהל הרחב להשתתף במעמד הפרידה בצורה מכובדת ומסודרת.

על פי הלו"ז שפורסם, טקס ההספדים המרכזי יחל בשעה 12:30 באצטדיון היישוב מיתר. במיקום זה יישאו דברים בני המשפחה, מפקדיו וחבריו של רן. הקהל מתבקש להקדים את הגעתו לאזור האצטדיון עקב עומסי התנועה הצפויים במקום. עם סיום פרק ההספדים, מסע הלוויה ימשיך לבית העלמין במיתר, שם יתקיים טקס הקבורה בשעה 14:30 ורן ייטמן למנוחת עולמים בקבורה משטרתית מלאה.

רס"ן רן גואלי ז"ל (24), לוחם ביחידת סה"ר ויס"מ נגב, היה מגיבורי ה-7 באוקטובר. הוא נלחם בחירוף נפש מול מחבלים רבים בקיבוץ עלומים והגן בגופו על אזרחים ושוטרים עד שנפל בקרב. גופתו, שנחטפה לעזה, חולצה והושבה כעת לקבורה בישראל.