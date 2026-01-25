ישראל ממשיכה למנוע את התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. דיווחים ערבים על תקיפה ישראלית בכפר דונין שבאזור בינת ג'בייל בדרום לבנון

אמש על רקע המתיחות הגוברת באזור והחשש מהסלמה רחבה, פרסם חיזבאללה מסר חריג המיוחס למזכ"ל הארגון, נעים קאסם, שיועד למחבלי הארגון שנפצעו במהלך הלחימה מול ישראל.

במסר נטען כי הארגון עומד בפתחו של עימות רחב היקף, שלטענת חיזבאללה מובל בידי ארצות הברית ונתמך על ידי מדינות המערב וישראל. "אנחנו עומדים בפני עימות גדול בהובלת הרודן האמריקני, עם גיוס מערבי ותוקפנות ציונית", נכתב בהודעה.

קאסם שיבח את המחבלים שנפצעו במהלך הלחימה והציג אותם כחלק בלתי נפרד מהמשך המאבק. לדבריו, גם פציעה אינה נחשבת כישלון אלא ביטוי לניצחון אידיאולוגי ועמידה בדרך הארגון. הוא ציטט את דבריו של מזכ"ל חיזבאללה הקודם, חסן נסראללה: "כאשר אנחנו מנצחים – אנחנו מנצחים, וכשאנחנו נהרגים – אנחנו (גם) מנצחים".