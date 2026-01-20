מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם מעדכן כי רוב הילדים שוחררו לביתם, אך סיבת המוות של שני התינוקות טרם נקבעה סופית. הכיוון הנבדק: חימום יתר והתייבשות

יממה לאחר אסון הפעוטון בירושלים, פרופ' אריאל טננבאום, מנהל מחלקת הילדים במרכז הרפואי הדסה עין כרם, פרסם היום (שלישי) עדכון מיוחד בעקבות האירוע הקשה בפעוטון בירושלים, ממנו פונו עשרות פעוטות לבתי החולים.

על פי העדכון, אתמול בשעות הצהריים הגיעו לבתי החולים של הדסה 43 ילדים: 18 להדסה עין כרם ו-25 להדסה הר הצופים. הילדים עברו סדרת בדיקות מקיפה, כולל צילומים ובדיקות דם. פרופ' טננבאום ציין בצער כי למרות המאמצים, שני תינוקות נפטרו – אחד בבית החולים שערי צדק והשני בהר הצופים, וכי נכון לעכשיו הגורם המדויק למותם אינו ידוע.

מצב הילדים המאושפזים מרבית הילדים שהושארו להשגחה שוחררו כבר הבוקר לביתם. שניים מהילדים נמצאו עם ממצאים בבדיקות הדם שאינם קשורים לאירוע הנוכחי; אחד מהם כבר שוחרר והשני צפוי להשתחרר בשעות הקרובות, כשמצבם של כלל הילדים מוגדר טוב.

החשד: חימום יתר והתייבשות

למרות שטרם התבררה הסיבה המדויקת למות התינוקות, פרופ' טננבאום מציין כי הכיוון המוביל כרגע הוא חימום יתר והתייבשות. "האירוע עדיין מסעיר כמובן גם את בית החולים… ורק אפשר לדמיין מה עובר על ההורים", אמר.

לאור החשד, מבקש פרופ' טננבאום לחדד את נהלי הבטיחות בחורף הירושלמי, ומזהיר כי גם בתוך הבתים יש להימנע מחימום יתר של תינוקות. הוא מדגיש כי אירועים דומים של מוות בעריסה כתוצאה מחימום יתר מוכרים בירושלים, ולכן יש לנקוט משנה זהירות.