בפעם השנייה תוך פחות משבועיים, הנשיא דונלד טראמפ אירח בבית הלבן את אחד המשפיענים האנטישמים ביותר בארצות הברית, רבים מעלים חששות בעקבות אדישות הבית הלבן לאנטישמיות מימין

הבית הלבן לא מפסיק לייצר סערות, והפעם נראה שאפילו הנשיא טראמפ חצה את הגבול של יהודים ושמרנים רבים. במהלך סוף השבוע הגיע השדרן הימני-אנטישמי טאקר קרלסון לבית הלבן, והתארח לביקור רשמי עם הנשיא טראמפ בחדר הסגלגל.

קרלסון, שהיה בעבר שדרן שמרני ברשת פוקס ניוז, ונחשב לגורם מיין סטרים בימין, הפך בשנים האחרונות לשדרן רשת לאחר שפוטר בבושת פנים מרשתות הטלוויזיה, והפך לאחד הגורמים המובילים בהקצנת הימין האמריקאי לעבר אנטישמיות ובדלנות.

בשנים האחרונות, הפך קרלסון לא רק למבקר חריף ביותר של ישראל, אלא למפיץ קונספירציות קיצוניות, שלרוב בליבן מסתתרות האשמות רעילות כנגד יהודים. על פי קרלסון, ישראל או יהודים, אחראים לרוב האסונות הלאומיים של ארצות הברית והעולם.

קרלסון האשים את ישראל לאורך החודשים האחרונים בפיגועי התאומים, בגרירת ארצות הברית אל מלחמת עיראק ואפגניסטן, בהתנקשות בנשיא קנדי ועוד שורה של האשמות חריפות וקיצוניות.

את היהודים עצמם האשים בהחלפת "אמריקאים לבנים" במהגרים, בהיותם "אלה שהרגו את ישו", בהובלה למלחמת העולם הראשונה והשנייה ועוד תפיסות הזויות רבות נוספות. קרלסון אירח בשידוריו ניאו-נאצים מוצהרים, 'היסטוריונים' לטענתם עצמם שהאשימו את צ'רצ'יל בהחמרת מלחמת העולם השנייה בעקבות "שאיפות ציוניות" ואף ראיין בראיונות מלטפים את נשיא איראן ושליט קטאר.

קרלסון נחשב מקורב לאגף הבדלני והקיצוני שמתפתח לאחרונה בתנועה הרפובליקנית, כאשר רבים מפנים אצבע מאשימה כלפי סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אשר קרלסון דחף לבחירתו כסגן בזמן הבחירות לנשיאות ב-2024. ואנס אף מעסיק את בנו של קרלסון בצוותו בבית הלבן.

עוד באותו נושא טראמפ יתקוף באיראן או שכהונתו השנייה תהפוך לקטסטרופה עולמית 17:12 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

אך כעת נראה כי קרלסון התארח באופן גלוי ומוצהר עם הנשיא טראמפ לא רק בבית הלבן אלא בחדר הסגלגל עצמו, ונפגש גם עם מובילי מדיניות נוספים כמו מזכיר המדינה מרקו רוביו, וגורמים משפיעים נוספים.

רבים תוהים לפשר ביקורו של קרלסון, שכן הוא משמש כקול קורא נגד מדיניות הנשיא טראמפ מאז חזרתו לבית הלבן, במיוחד בכל הקשור לפעילותו של הנשיא בשיתוף פעולה עם ישראל, פעולותיו כנגד המשטר האיראני והשלטון בונצואלה.

רבים בתנועה השמרנית בארצות הברית הגיבו בזעזוע לביקורו של קרלסון ונוכחותו לצד הנשיא ואנשיו הבכירים ביותר, כאשר רבים אף הצהירו כי לא היו מצביעים לנשיא לא ידעו שאלה יהיו האנשים סביבו, והחלו להתחייב לא להצביע לסגן הנשיא ואנס בשום מצב בבחירות הבאות לנשיאות במידה ויהיה המועמד.