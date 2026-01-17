ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף היום את הממשלה לאחר שפורסם כי קטאר וטורקיה יהיו בצוות שינהל את רצועת עזה: "כשלון מדיני גמור של נתניהו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס לפרסומים אודות הצוות שירכיב את הוועדה בעזה, ותוקף את הממשלה. בדבריו הוא כותב: "כבר שנה אני אומר לממשלה: "אם לא תקדמו את הפתרון המצרי מול ארה״ב והעולם, תגמרו עם תורכיה וקטאר בעזה".

עוד הוא הוסיף: "‏אתמול בלילה פורסם הרכב "מועצת השלום" – תורכיה בפנים, קטאר בפנים ולפי צה״ל החמאס עם 30 אלף חמושים בעזה. ‏זה כשלון מדיני גמור של ממשלת נתניהו אחרי הגבורה וההקרבה האין סופית של חיילי ומפקדי צה״ל".