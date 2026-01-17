ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס לפרסומים אודות הצוות שירכיב את הוועדה בעזה, ותוקף את הממשלה. בדבריו הוא כותב: "כבר שנה אני אומר לממשלה: "אם לא תקדמו את הפתרון המצרי מול ארה״ב והעולם, תגמרו עם תורכיה וקטאר בעזה".
עוד הוא הוסיף: "אתמול בלילה פורסם הרכב "מועצת השלום" – תורכיה בפנים, קטאר בפנים ולפי צה״ל החמאס עם 30 אלף חמושים בעזה. זה כשלון מדיני גמור של ממשלת נתניהו אחרי הגבורה וההקרבה האין סופית של חיילי ומפקדי צה״ל".
שלח עמי ויעבדוני
״הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב.״ כל הקפלינסטים שנבחו ״לך״ בשבוע הבא פרשת השבוע שלכם ״בא״ ״וגם ערב רב עלה איתם״18:36 17.01.2026
שמרית
ממש גאון מדיני צבאי וכלכלי כל כך הרבה ידע מהתוכנית של גיא פינס איך באמת לא מקשיבים לו?18:46 17.01.2026
שלח עמי ויעבדוני
