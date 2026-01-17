אחרי הסערה שפקדה אותנו השבוע, מזג אוויר השבוע יהיה יציב. ירד גשם לפרקים בצפון ובמרכז ובחרמון יירד שלג. מיום שני הגשם ייפסק.
יום ראשון: מעונן, וקר יותר. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווה מידי פעם בסופות רעמים. בחרמון ירד שלג. קיים חשש קל להצפות בערי החוף והשפלה, ולשיטפונות בבקעת הירדן. משעות הצהרים יתפשט הגשם לצפון הנגב וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.
יום שני: מעונן חלקית וקר, בבוקר ירד גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. בלילה יהיה בהיר וקר, וקיים חשש לקרה ברמת הגולן ובעמקי הצפון.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית וקר מהרגיל לעונה. בלילה קיים חשש מקרה במקומות המועדים.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בחוף ובשפלה. ישרור יובש. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
יום חמישי: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות הממוצע לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בפנים הארץ ובהרים. ייתכן טפטוף מקומי.
