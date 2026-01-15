שלושה מתיישבים מוחזקים במעצר שב״כ תחת צו מניעת מפגש עם עורך דין, סנגוריהם פנו לעליון בדרישה לבטל את הצו וטוענים לפגיעה בזכויותיהם ולחקירה שנועדה, לדבריהם, להוביל להודאות בכפייה

עורכי דינם של שלושה מתיישבים, העצורים זה שלושה ימים בידי שב"כ תחת צו המונע מהם מפגש עם עורך דין, הגישו ערר היום (חמישי) לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את הצו. לטענת הסנגורים, מדובר בצעד חריג שנועד, לדבריהם, להפעיל לחץ על העצורים במהלך החקירה.

המתיישבים מוחזקים במעצר מאז תחילת השבוע, כאשר צו מניעת המפגש עם עורך דין הוארך עד לתחילת השבוע הבא. עורכי הדין עדי קידר ואסף גונן מארגון חוננו, המייצגים את השלושה, פנו לבית המשפט העליון בבקשה להסיר את הצו, ובמקביל הגישו בקשה לבית משפט השלום לשחרורם. לטענתם, עד כה לא הוצגו ראיות הקושרות את מרשיהם לאירוע שבגינו נעצרו.

עו"ד עדי קידר מסר כי לשיטתו מדובר בפגיעה בזכויות בסיסיות של העצורים. לדבריו, מרשיו אינם קשורים לאירוע המיוחס להם, והחקירה מתנהלת, לטענתו, באופן שנועד להביא להודאות בכפייה. קידר הוסיף כי הוא מקווה שהחקירה תסתיים בקרוב וכי טענות ההגנה יתבררו כנכונות.

עו"ד אסף גונן ציין כי השימוש בצו מניעת מפגש עם עורך דין הפך, לדבריו, לכלי המופעל בתדירות גבוהה כלפי מתיישבים. לדבריו, אין מקום לשימוש באמצעי זה בנסיבות הנוכחיות, והוא הדגיש כי ימשיכו לפעול למען זכויותיהם וחפותם של העצורים.