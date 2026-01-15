ראש הממשלה נתניהו שלף היום (חמישי) שפן מהכובע, ובמהלך די דרמטי, הוא צפוי למנות את ח"כ אייכלר לסגן שר התקשורת.
תחילה היה ברור כי המהלך נועד להקל על הקואליציה להעביר את חוק הגיוס, שכן החסידים ככל הנראה היו מצביעים נגדו, ובעזרת החוק הנורווגי, ח"כ פינדרוס יוכל להיכנס במקומו, להצביע בעד חוק הגיוס ולהציל לנתניהו את הקואליציה.
אך לסרוגים נודע כי מה שעומד מאחורי המהלך המפתיע, זה שדגל התורה מנהלת דין תורה תקופה ארוכה מול חסידות בעלזא על מקומו של פינדרוס בכנסת. בבעלזא ניסו בחצי שנה האחרונה לעשות כל טריק ודחייה בשביל לא לעמוד בסיכום.
בימים האחרונים קיבלו הדיינים החלטה דרמטית שקובעת כי על אייכלר להתפטר מיידית ממקומו לטובת פינדרוס. בבעלזא חשבו כיצד ניתן להפוך את ההחלטה, וכך הוחלט שאייכלר ישמור על כבודו, יפנה את מקומו לדגל, ועל הדרך יקבל תפקיד.
לנתניהו היה שווה להעניק לאייכלר את התפקיד, שכן כאמור, הוא יקבל אצבע נוספת לחוק הגיוס.
