אתר ערוץ 14 מודיע על מינוי חדש לדסק הפוליטי. העיתונאי והפרשן הפוליטי הבכיר מתי טוכפלד מצטרף לאתר C14 וישמש כראש הדסק הפוליטי.
טוכפלד מביא עמו ניסיון עשיר של למעלה משני עשורים בסיקור הזירה הפוליטית ככתב ופרשן לשעבר במקור ראשון, בישראל היום כפרשן הפוליטי של מעריב וכמגיש ברדיו גלי ישראל.
מהנהלת הערוץ נמסר ״אנו שמחים על צירופו של טוכפלד לאתר C14 ובטוחים שניסיונו הרב יעזור לאתר להמשיך ולצמוח״.
טוכפלד ששימש כפרשן הפוליטי של מעריב למשך שלושה חודשים בלבד, שימש גם בעבר כפרשן הפוליטי של "ישראל היום". התחיל את דרכו העיתונאית ברדיו "קול חי", המקומון "מלאבס" של רשת שוקן וב"מקור ראשון". בנוסף, טוכפלד מגיש תכנית חדשות קבועה ומשמש כפרשן פוליטי בתחנת הרדיו "גלי ישראל".
רק אומר
אחלה מתי טוכפלד.12:21 15.01.2026
