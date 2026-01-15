טראמפ בלם הלילה (בין רביעי לחמישי) תקיפה משמעותית באיראן, כך טוענים גורמי ביטחון. בצה"ל העלו אמש כוננות, דימונה הודיעה על פתיחת מקלטים. אין ספק שבישראל היו בטוחים שהלילה זה הלילה, אך התקיפה לא התרחשה.

בנוסף, במהלך הלילה השטח האווירי של איראן התרוקן כמעת לחלוטין. וארה"ב פינתה אמש אנשי צבא שלה מבסיסים בקטאר ובמזרח התיכון.

על פי הדיווח של וואלה, גורמים במערכת הביטחון הבהירו כי ישראל אינה לוקחת חלק בתקיפה האמריקאית, אך אם איראן תתקוף את ישראל – צה"ל יגיב בהתאם.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הוא רואה כי שההרג באיראן נפסק. לאחר מכן כאמור, ארה"ב לא תקפה לבסוף. לפי ההערכות זהו חלק מתרגיל הונאה.