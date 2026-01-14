מכבי חיפה ובית"ר עלו לרבע הגמר, אבל את הדרמה האמיתי סיפק הדרבי התל אביבי, עם דו קרב מהנקודה הלבנה שהסתיים בניצחון צהוב. הפועל לא ניצחה בדרבי אחרי 11 שנה

משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל נערכו הערב והדרמה המרכזית הייתה בדרבי התל אביבי.

4281 ימים שהם יותר מ-11 שנה לא ניצחה הפועל תל אביב את מכבי בדרבי, המשחק הקודם פוצץ עוד לפני תחילתו בגלל חזיזים ואבוקות (הפועל ספגה הפסד טכני) והערב עלו שתי הקבוצות למשחק על כל הקופה.

מכבי תל אביב עלתה ראשונה על הלוח, עם שער של וארלה בדקה ה-50 מבישול של רביבו. רביבו טעה ואיפשר לטוריאל להשוות בדקה ה-53. רביבו גם ראה את הכרטיס האדום אחרי צהוב שני בדקה ה-65. שתי הקבוצות לא הצליחו להבקיע והמשחק הלך להארכה.

5 דקות לסיום, שחקן הפועל תל אביב מאיימבו ספג מכה חזקה בכתף וככל הנראה שבר את עצם הבריח, לקבוצה לא היו חילופים והוא התעקש לחזור למגרש.

אחרי 120 דקות הלכו הקבוצות לדו קרב פנדלים, הפועל בעטה ראשונה. כהן, צ'יקו, לויזו ומחמיד הבקיעו; מדמון, סיסוקו, אבו פרחי השוו. ואז קמארה בעט והבעיטה נהדפה על ידי השוער צור. רוטמן הבועט החמישי של הפועל נעצר גם הוא על ידי השוער הצהוב מליקה ואיתמר נוי השווה. הבועט השישי של הפועל – אלחוגי בעט לשמיים, ובן חמו כבש והעלה את הצהובים לרבע הגמר.

מכבי חיפה בדקה ה-90; בית"ר בקלות

מכבי חיפה התארחה באיצטדיון רמת גן אצל הפועל רעננה מתחתית הליגה הלאומית. גיא מלמד העלה את הירוקים לרבע הגמר בשער בנגיחה מקרן בדקה ה-90. חיפה עלתה בהרכב חסר ושילבה צעירים רבים בדרך לרבע הגמר.

בית"ר ירושלים נצחה בקלות את הפועל קרית שמונה משערים של לוי ומוזי. ירדן שועה ניצל מכרטיס אדום אחרי עבירה גסה שהשופט לא ראה.

בני ריינה והפועל באר שבע עלו גם הן כבר אתמול יחד עם בני יהודה ומכבי יפו (שהפתיעה את נתניה).

מחר יושלם הסיבוב במשחק הסינדרלות מהליגה הלאומית – בין כפר קאסם להפועל כפר סבא.