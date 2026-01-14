בנט פונה לציבור החרדי בפנייה חריגה: חוק המשרתים אינו נגדכם אלא בעדכם. מזהיר מקריסה כלכלית וביטחונית

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יצא בפניה חמה ונרגשת לציבור החרדי, והפציר בהם כי המאבק בחוק הגיוס הוא לא נגדם, אלא לטובתם.

בנט פתח את דבריו בפנייה ישירה: "אחיי ואחיותיי בני המגזר החרדי. אני מכבד אתכם ואוהב אתכם, ולכן חשוב לי לדבר אליכם ישירות."

לדבריו, הטענה שלפיה מאבקו נגד חוק ההשתמטות הוא מאבק נגד החרדים – שגויה מן היסוד. "האמת היא הפוכה: המהלך הזה הוא לא נגדכם, אלא בעדכם."

"עובדה דמוגרפית – אתם העתיד"

בנט הדגיש כי הציבור החרדי צפוי, על פי כל הנתונים, להוות בתוך שני דורות כחצי מהאוכלוסייה היהודית בישראל. "זו לא אמירה ערכית – זו עובדה." מכאן, לדבריו, נובעת האחריות הלאומית לשילוב חרדים בעבודה, בהשכלה ובשירות.

"הבעיה אינה האמונה – אלא העסקנים"

ראש הממשלה לשעבר הבהיר כי אין לו כל ביקורת על האמונה החרדית או על עולם התורה: "כיהודי מאמין שאוהב את התורה ואת לומדיה – יש לי כבוד עצום לאורח החיים שלכם."

עם זאת, הוא תקף בחריפות גורמים פוליטיים במגזר: לדבריו, "חבורה קטנה של עסקנים" מונעת מצעירי המגזר כלים בסיסיים: לימודי ליבה, שירות צבאי ויכולת להשתלב בשוק העבודה. תוך הפעלת איומים, חרמות ולחצים על מי שמנסה לפרוץ דרך עצמאית.

בנט תיאר פער חריף בין מצוקת יוקר המחיה בקרב הציבור החרדי לבין חייהם של אותם עסקנים, שלדבריו צוברים עושר וכוח פוליטי על חשבון הציבור.

עוד באותו נושא הארכיון זוכר: כשאהוד ברק יצא למתקפה חזיתית נגד בנט 12:36 | משה כהן 1 0 😀 👏

אזהרה חריפה: סכנה למדינה כולה

בנט הזהיר כי אם המגמות הנוכחיות יימשכו – מדינת ישראל כולה תעמוד בפני קריסה:

קריסה כלכלית, בשל היעדר השתתפות רחבה בשוק העבודה, וקריסה ביטחונית, אם לא יהיה מי שיגן על המדינה מול אויביה.

"דתיים, חילונים וחרדים – כולם יהיו בסכנה. פשוט כי אנחנו יהודים," אמר.

בנט סיים בציור חזון ארוך טווח:

שילוב חרדים בתעשייה, בטכנולוגיה, ביזמות וברפואה, לצד שמירה מלאה על אורח חיים חרדי, בדומה למודל הקיים בקהילות חרדיות בארצות הברית.

לדבריו, חיזוק כלכלי של הציבור החרדי יאפשר תמיכה עמוקה יותר בעולם התורה, ויבטיח מדינה חזקה, עשירה ויציבה לדורות.

"זה החזון שלי. הוא אולי נראה רחוק – אבל הוא ריאלי. והוא תלוי בכם," סיכם.

"אוהב אתכם ומאמין בכם."