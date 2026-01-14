הכנסת אישרה סופית את חוק ״אלמנות הגיבורים״: בוטלו קיזוזים והגבלות, נוספה תמיכה של אלפי שקלים בחודש.

הכנסת אישרה סופית היום בקריאה שנייה ושלישית את חוק "אלמנות הגיבורים", יוזמה שמטרתה לתקן עוולות כלכליות מתמשכות שנעשו לאלמנות צה״ל וכוחות הביטחון. עם אישור החוק, צפויות אלמנות רבות לזכות בתוספת של אלפי שקלים מדי חודש ולשיפור משמעותי בביטחונן הכלכלי.

ח״כ בועז ביסמוט בירך על המהלך והדגיש כי מדובר בצעד מוסרי מתבקש: ״זה המעט שאנו חבים למי שאיבדו את היקרים להם מכל למען המדינה״.

מה משתנה בפועל?

עד כה הוטלו על אלמנות שורה של מגבלות שפגעו בזכויותיהן:

אלמנה שקיבלה קצבה פנסיונית נדרשה שלא להינשא מחדש.

סכומי הקצבה קוזזו מגמלאות אחרות – הפסד של אלפי שקלים בכל חודש.

אלמנה מתחת לגיל 35 ללא ילדים לא הייתה זכאית כלל לקצבה פנסיונית.

החוק החדש מבטל את המגבלות הללו ומאפשר לאלמנות וליתומים לקבל את הסיוע הכלכלי המלא המגיע להם, ללא קיזוזים וללא תנאים מפלים.

עוד באותו נושא ביקור נדיר: נתניהו וביסמוט נפגשו עם משלחת חברי פרלמנט מיפן 20:17 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

יו״ר הקואליציה אופיר כץ, יוזם החוק, מסר:

״אנחנו מתקנים עוול חשוב. שנים ארוכות שאלמנות הגיבורים הפסידו אלפי שקלים בחודש – וזה מסתיים היום. חובתנו כמדינה לדאוג לאלו שאיבדו את היקר להן מכל למען המדינה. אני גאה ברשימת החוקים שהעברתי למען המשפחות השכולות ותמיד אמשיך לפעול למענן״.