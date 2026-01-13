חברי סיעות הקואליציה דוחים בתוקף את חוות הדעת של עוה"ד גלי בהרב-מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. במכתב ששלחו היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו כתבו כך: "ניסיונה של היועמ״שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".
עוד טענו במכתב כי: "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".
על המכתב חתמו ראשי מפלגות הקואליציה ללא הסיעות החרדיות: אופיר כץ, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וגדעון סער.
יו״ר כחול לבן בני גנץ הגיב למכתב ראשי הקואליציה: "אפשר להעביר ביקורת על בג״ץ, על היועמ"שית או הממשלה, זו אפילו חובתנו במדינה דמוקרטית. אבל קמפיין הדה לגיטימציה של הקואליציה הזאת נגד מערכת המשפט שובר שיאים כל יום מחדש. זו לא ביקורת – זה פגיעה מסוכנת ביסודות הדמוקרטיה שלנו. אין לי שום מושג מה יוחלט בבג״ץ, אבל את המובן מאליו צריך לומר – את פסיקת בג״ץ יש לכבד ואני קורא לראש הממשלה להבהיר זאת בקולו".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
לירוי לוי
ממשלת הזבל השחיתות והקומבינות, לא ראויים לשבת בממשלה ובטח שלא ראויים להשפיע, מושחתים מן היסוד ופורעי חוק לכל דבר ועניין13:57 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עופרי
ברור לכל שהבג"ץ הוא לעומתי לממשלה הוא אופוזיציה לממשלה ומשתף פעולה על כל מתנגדי הממשלה,ויעשה הכל להפלת הממשלה אחרי כל זה יש בכלל סימן שאלה אם לציית לו ,צריך להוציא...
ברור לכל שהבג"ץ הוא לעומתי לממשלה הוא אופוזיציה לממשלה ומשתף פעולה על כל מתנגדי הממשלה,ויעשה הכל להפלת הממשלה אחרי כל זה יש בכלל סימן שאלה אם לציית לו ,צריך להוציא אותו מחוץ לחוק הוא הוציא עצמו מהלגיטימיות בציבור מתנהג כאירגון פשע.המשך 14:02 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בן גביר, תמשיך לדרוס את האנרכיה. אנחנו מאחוריך עד הסוף.
בן גביר, תמשיך לדרוס את האנרכיה. אנחנו מאחוריך עד הסוף.14:33 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אף אחד לא בחר בגלי בהרב-מיארה. אף אחד.
אף אחד לא בחר בגלי בהרב-מיארה. אף אחד.14:29 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
העם בחר – לא בג"ץ, לא בהרב-מיארה, לא שום פרקליט שכותב לבד במגדל השן.14:26 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפה
הבג"צ והשמאל הדיקטטורים מנסים לכפות את עצמם על כל העם.14:18 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עופרי
ברור לכל שהבג"ץ הוא לעומתי לממשלה הוא אופוזיציה לממשלה ומשתף פעולה על כל מתנגדי הממשלה,ויעשה הכל להפלת הממשלה אחרי כל זה יש בכלל סימן שאלה אם לציית לו ,צריך להוציא...
ברור לכל שהבג"ץ הוא לעומתי לממשלה הוא אופוזיציה לממשלה ומשתף פעולה על כל מתנגדי הממשלה,ויעשה הכל להפלת הממשלה אחרי כל זה יש בכלל סימן שאלה אם לציית לו ,צריך להוציא אותו מחוץ לחוק הוא הוציא עצמו מהלגיטימיות בציבור מתנהג כאירגון פשע.המשך 14:02 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לירוי לוי
ממשלת הזבל השחיתות והקומבינות, לא ראויים לשבת בממשלה ובטח שלא ראויים להשפיע, מושחתים מן היסוד ופורעי חוק לכל דבר ועניין13:57 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר