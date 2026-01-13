ראשי הקואליציה פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו: "לא לציית לפסיקת בג״ץ לעניין פיטורי בן גביר, זה ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה". גנץ בתגובה: "קמפיין הדה לגיטימציה של הקואליציה נגד מערכת המשפט שובר שיאים"

חברי סיעות הקואליציה דוחים בתוקף את חוות הדעת של עוה"ד גלי בהרב-מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. במכתב ששלחו היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו כתבו כך: "ניסיונה של היועמ״שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".

עוד טענו במכתב כי: "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

עוד באותו נושא קלנר תוקף: "היועמ"שית צריכה להיחקר על פגיעה בביטחון המדינה"

על המכתב חתמו ראשי מפלגות הקואליציה ללא הסיעות החרדיות: אופיר כץ, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וגדעון סער.

יו״ר כחול לבן בני גנץ הגיב למכתב ראשי הקואליציה: "אפשר להעביר ביקורת על בג״ץ, על היועמ"שית או הממשלה, זו אפילו חובתנו במדינה דמוקרטית. אבל קמפיין הדה לגיטימציה של הקואליציה הזאת נגד מערכת המשפט שובר שיאים כל יום מחדש. זו לא ביקורת – זה פגיעה מסוכנת ביסודות הדמוקרטיה שלנו. אין לי שום מושג מה יוחלט בבג״ץ, אבל את המובן מאליו צריך לומר – את פסיקת בג״ץ יש לכבד ואני קורא לראש הממשלה להבהיר זאת בקולו".