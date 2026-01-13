תיעוד הזוי: חוליות גנבים בדואיות מאובזרות וחמושות מכף רגל ועד ראש התחזו לחיילי צה"ל ויצאו לשוד מאורגן של חנויות זהב ותכשיטים בעיירה דהריה ליד חברון.
לפי הדיווחים, מדובר בתושבי הפזורה הבדואית ח'ורה בנגב, שניים מחברי החולייה נעצרו, החיפושים אחר חשודים נוספים נמשכים.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר למרחב דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב. הכוחות מנהלים כעת מרדף אחר החשודים. נדגיש כי לא מדובר בחיילי צה״ל".
