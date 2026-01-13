תיעוד הזוי: חוליות גנבים בדואיות מאובזרות וחמושות מכף רגל ועד ראש יוצאות למבצעים "צבאיים" כדי לשדוד חנויות זהב ותכשיטים בעיירה דהריה ליד חברון

תיעוד של בדואים מחופשים לחיילים ליד חברון (צילום: מתוך רשתות ערביות)

לפי הדיווחים, מדובר בתושבי הפזורה הבדואית ח'ורה בנגב, שניים מחברי החולייה נעצרו, החיפושים אחר חשודים נוספים נמשכים.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר למרחב דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב. הכוחות מנהלים כעת מרדף אחר החשודים. נדגיש כי לא מדובר בחיילי צה״ל".