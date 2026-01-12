כוחות מחטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו ארבעה מחבלים חמושים במרחב הקו הצהוב. חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל שלושה מהם, ונטרל מחבל נוסף במטרה להסיר את האיום

מחבלים ממשיכים להוות איום ברצועת עזה על חיילי צה"ל: מוקדם יותר היום (שני), כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו ארבעה מחבלים חמושים במרחב הקו הצהוב שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל שלושה מחבלים ונטרל מחבל אחד נוסף במטרה להסיר את האיום. במהלך סריקות שבוצעו לאחר חיסולם, אותרו על המחבלים כלי נשק וציוד צבאי שנועד לאיסוף מודיעין על פעילות כוחות צה"ל במרחב.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.