לקראת המערכת החורפית המשמעותית שצפויה להגיע לאזורינו כבר הערב, ברשתות החברתיות נפוצו בשעות האחרונות שמועות ודיווחים על צפי לשלג בירושלים. חזאי 'מטאו טק', ליאור סודרי, עושה סדר ומבהיר: מדובר בפייק ניוז.
לדברי סודרי: "בתקשורת בישראל רצות הודעות לגבי שלג בירושלים מחר. מדובר בפייק ניוז מוחלט".
אז מה כן יהיה? סודרי מבהיר כי "אירוע חורפי, גשום וסוער החל מהערב. ששיאו מחר כולל שלג בצפון רמת הגולן 10-20 ס"מ מעל 1000 מטרים. ושלג רב בחרמון".
