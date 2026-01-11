מזג אוויר בימים הקרובים יהיה גשום, סוער ומושלג. תחול ירידה ניכרת בטמפ' וגשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים יירדו בכל הארץ. שלג יירד בפסגות הרי הצפון. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה גשום, סוער ומושלג. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה קר באופן קיצוני. גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים יירדו בכל הארץ. שלג יירד בפסגות הרי הצפון.

יום שני: תחול ירידה בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו ובצפון ייתכן גשם מקומי. משעות הערב יחלו לרדת גשמים ‏לפרקים בצפון הארץ, אשר יתפשטו בהדרגה למרכזה, וילוו בסופות רעמים. בלילה ייעשה גשום וסוער מהצפון ועד לצפון הנגב, ובחרמון תתחולל סופת שלגים. קיים ‏חשש משיטפונות בנחלי המזרח, ומהצפות במישור החוף.

המפלס התחתון מושלג (צילום: אתר החרמון)

יום שלישי: גשום סוער וקר: ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, עם משבים עזים, וקיים חשש ‏מנזקי רוח. גשמים ירדו לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים סופות רעמים ‏בודדות. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח והנגב. בחרמון תתחולל סופת שלגים. שלג ‏קל צפוי לרדת גם בפסגות הרי הצפון מעל 1000 מ'. הים התיכון יעשה סוער עד זועף, ‏בנגב ייתכן אובך.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות מתונות עד ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית, ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה‏.

יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות