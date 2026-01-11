בעקבות המשבר הקשה שכולל חמישה משחקים ללא ניצחון, ותבוסה מול עירוני טבריה מתחתית הטבלה מכבי נתניה הודיעה על פיטורי יוסי אבוקסיס

בעקבות המשבר הקשה שכולל חמישה משחקים ללא ניצחון, ותבוסה מול עירוני טבריה מתחתית הטבלה מכבי נתניה הודיעה היום (ראשון) על פיטורי המאמן יוסי אבוקסיס. בני לם יאמן את הקבוצה עד למינוי מאמן קבוע.

ביום שישי האחרון סיימה הקבוצה ב-1:1 ביתי נגד הפועל ירושלים שמתחת לקו האדום. התיקו היה מה שהכריע אחרי התבוסה 0:4 לעירוני טבריה שבוע קודם.

ממכבי נתניה נמסר: "אוהדי מכבי נתניה היקרים, אנו רוצים להודות למאמן יוסי אבוקסיס על עבודתו, מסירותו ומקצועיותו. יוסי הוביל את הקבוצה במחויבות מלאה בתקופה מאתגרת ומסיים את דרכו במועדון עם הערכה וכבוד, תודה יוסי! יוסי אבוקסיס: "אני מודה למכבי נתניה על התקופה הזו ומאחל בהצלחה לקבוצה" בני לם יאמן את הקבוצה בטווח הזמן המיידי, עד למינוי קבוע של מאמן ראשי למועדון".

אבוקסיס מאמן כבר קרוב לעשרים שנה ועבר בקבוצות בכירות רבות. הוא זכה כמאמן בגביע עם שלוש קבוצות שונות: בני יהודה, בית"ר ירושלים והפועל באר שבע.