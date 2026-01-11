הממשלה אישרה: מהרן פרוזנפר מונה לממונה על התקציבים, מיכל עבאדי-בויאנג’ו מונתה לחשבת הכללית. שר האוצר סמוטריץ': "שמח על הזכות לעבוד איתם"

ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למינוי שני בעלי תפקידים בכירים בצמרת משרד האוצר.

לתפקיד הממונה על התקציבים מונה מהרן פרוזנפר, ולתפקיד החשבת הכללית מונתה מיכל עבאדי-בויאנג’ו.

מהרן פרוזנפר, נחשב לאחד מבכירי הכלכלנים בעשורים האחרונים. הוא שירת כיועץ הכספי לרמטכ”ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, היה אחראי לניהול תקציב הביטחון ואף הוביל רפורמות אסטרטגיות בתחום. לאחר שחרורו מצה”ל בדרגת תת-אלוף, פנה פרוזנפר לפעילות בשוק הפרטי ועשה חיל בהצלחה רבה. הוא שימש כחבר בוועדת נגל לבחינת בניין הכוח ותקציב הביטחון.

מיכל עבאדי-בויאנג'ו כיהנה עד היום כיו"ר קבוצת החברות קצא"א, והיתה בעבר החשבת הכללית של מדינת ישראל. עבאדי-בויאנג’ו היא עורכת דין, רואת חשבון וכלכלנית בעלת ניסיון עשיר במגזר הממשלתי והפיננסי. היא מילאה שורת תפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי וכיהנה כיו״ר וכדירקטורית בגופים פיננסיים וציבוריים מרכזיים. בנוסף היא כיהנה כחברה בועדת נגל לבחינת בניין הכוח ותקציב הביטחון.

היא תיכנס לתפקידה באחד בפברואר עם סיום כהונתו של החשב הכללי יהלי רוטנברג.

​שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על המינויים: "כלכלת ישראל מפגינה ביצועים יוצאים מן הכלל לאורך המלחמה, ובעת הזו חשוב להפקיד אותה בידיים אחראיות ומנוסות שינווטו אותה בשנים הקרובות, בעזרת השם ועם הנהלת משרד האוצר ועובדיו כולם, לשיאים חדשים.

מיכל ומהרן הם בעלי ניסיון רב וראיה רחבה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. שניהם בעלי כישורי ניהול גבוהים, יכולת עבודת צוות, אומץ, חשיבה יצירתית, אהבה אין קץ למדינת ישראל ונכונות לוותר על הרבה מאוד בשוק הפרטי כדי לחזור למגזר הציבורי ולנהל את האגפים החשובים ביותר במשרד האוצר מתוך מחויבות ענקית לכלכלת ישראל, המהווה נדבך משמעותי בעוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל.

אני מודה להם על נכונותם להתגייס לשליחות הציבורית הראשונה במעלה הזו, שמח על הזכות לעבוד איתם ומתפלל בכל ליבי להצלחתם. אני מודה לראש הממשלה ולכל חברי הממשלה על אישורי המינויים ולמ"מ נציב שירות המדינה שליווה את הליכי המינוי לכל אורכם באחריות ובכישרון רב".