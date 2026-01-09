כוחות צה"ל קפצו לפאתי הכפר ג'אלוד לאחר שדווח כי אזרחים ישראלים השחיתו מבנה בבית ספר. במקביל דווח על הצתת רכבים פלסטינים בכפר בזאריה. בצה"ל אמרו כי לא אותרו חשודים, והאירועים נחקרים

תקרית נוספת: כוחות צה"ל קפצו במהלך הלילה (שישי) לפאתי כפר ג׳אלוד שבחטיבת שומרון, זאת בעקבות דיווח על השחתת מבנה ורכוש על ידי אזרחים ישראלים בבית ספר בכפר הפלסטיני. במקביל, התקבל דיווח על אזרחים ישראלים שהציתו מספר רכבים פלסטינים והשחיתו רכוש בכפר בזאריה.

בצה"ל אמרו כי "בהגעת הכוחות, לא אותרו חשודים. כוחות הביטחון החלו בחקירת האירועים". עוד הובהר כי "כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב".

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקריות שבהם דוווח על אירועי אלימות בכפרים פלסטיניים. אתמול דווח על עשרות ישראלים רעולי פנים שהשחיתו רכוש באזור צומת שבי שומרון, כשהם הציתו כלי רכב פלסטיניים בציר הסמוך ליישוב, וכן תקפו פלסטיני שהיה באחד מכלי הרכב.

כתוצאה מהאירוע נפצעו שני פלסטינים, שפונו לקבלת טיפול רפואי. עוד נאמר כי כוחות צה"ל עצרו שלושה חשודים בכניסה ליישוב, והם הועברו לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש״י.