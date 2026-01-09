מנכ"ל מפלגת 'הציונות הדתית', יהודה ולד, מגיב לדבריה של שבות רענן – מספר 2 במפלגתו של יועז הנדל – לפיהם היא לא פוסלת ישיבה עם יאיר גולן: "יצא המרצע מהשק"

מנכ"ל מפלגת 'הציונות הדתית', יהודה ולד, מגיב לדבריה של שבות רענן – מספר 2 במפלגתו של יועז הנדל – לפיהם היא לא פוסלת ישיבה עם יאיר גולן, ואומר כי סוף סוף נחשף פרצופם האמיתי.

ולד כתב: "יצא המרצע. אז הבוקר מספר 2 של יועז הנדל הודתה בפייסבוק שהם יקימו ממשלה עם יאיר גולן. עם מי שהוביל עם אחים לנשק את הסרבנות. אמר שהמתנחלים תתי אדם. השוווה את לוחמי צה"ל לנאצים. אמר שהם הורגים תינוקות כתחביב. שצריך לחנך את הציבור הדתי לאומי מחדש. וכשנלחמנו בעזה הוא פגע במשפחות שכולות, החליש את רוח הלוחמים ואמר שזה סתם מלחמה פוליטית".

"יועז ושבות, טוב שחשפתם את פרצופכם האמיתי ומי השותפים שלכם האמיתיים- מעודדי הסרבנות", כתב.