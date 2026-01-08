בעיצומה של תקופה מורכבת, התכנסו למעלה מ-40 אמהות חרדיות לחיילים לוחמים לערב של שיתוף וחיבור בבית שמש. "בקהילה הזו לא צריך להסביר את עצמנו, המבט בעיניים אומר הכל", שיתפה אחת האמהות

באולם מלא בחום ותמיכה, נערך השבוע מפגש ייחודי של קהילת האמהות החרדיות לחיילים לוחמים. הערב, שכלל סדנה חווייתית מיוחדת ומעגל שיח אינטימי, ריכז אמהות שהגיעו מכל קצוות הארץ. המשתתפות מייצגות פריסה רחבה של לוחמים מכלל חטיבות הצבא ויחידות העילית, שמצאו נחמה וכוח בתוך "קבוצת השווים" הייחודית להן.

"הקהילה הזו נבנתה כדי לתת מענה לאמהות חרדיות המתמודדות עם אתגרי הגיוס לצד השמירה על אורח החיים והערכים, ולהוות עבורן בית אמיתי בזמן שהבנים בחזית," מסבירה יעל בוימל, ממייסדות הקהילה. "היה לנו חשוב לייצר מקום בטוח שמאפשר להניח לרגע את הדאגות היומיומיות, לעסוק בחיזוק הנפש ובמילוי מצברים. אנחנו פועלות לתת מענה מתמיכה רגשית שוטפת ועד ערבי הפוגה ונופשים? הכל כדי להעניק לאמהות את הכוח להמשיך ולהתמודד עם התקופה המורכבת הזו."

חוי ארנפלד, מייסדת עמותת 'עושות חיל' ושותפה לניהול הקהילה, מוסיפה על חשיבות הליווי לטווח הארוך: "ההתמודדות של אמהות הלוחמים לא מסתיימת בשדה הקרב. אנחנו מבינות שהצורך בתמיכה ממשיך גם בתהליכי השיקום והחזרה לשגרה לאחר החוויות המורכבות שעברו, ואנחנו כאן כדי ללוות אותן בתוך המציאות הזו". עמותת 'עושות חיל', הפועלת לתמיכה בנשים החרדיות של מגויסי צה"ל, מעניקה מעטפת רחבה לאמהות ולנשות המשרתים בצבא ומתכננת אירועי תמיכה נוספים בעתיד.

התחושות בחדר היו עוצמתיות במיוחד. אודליה, אחת האמהות המשתתפות, שיתפה: "האירוע הזה נתן לי המון אוויר. יצאתי מהמפגש הזה עם כוחות שאין לתאר. יש משהו בלתי רגיל בלשבת בחדר עם נשים שכולן באות מאותו עולם ערכים ומבינות אותך בלי מילים. להסתכל אחת לשנייה בעיניים ולהרגיש שאת לא לבד. זה נותן כוח להמשיך הלאה."

קהילת האמהות ועמותת 'עושות חיל' ממשיכות לצמוח מתוך הבנה שחיזוק האמא הוא חיזוק העורף והבית כולו.

הערב נערך בחסות ארגון ZB Foundation, לעילוי נשמת ברוך בן שמואל משה ז"ל