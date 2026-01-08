דורין אור הייתה מתמודדת מובילה בתחרות "הכוכב הבא", עד שהודחה. יום אחרי היא מוציאה שיר שמח מלא מודעות עצמית עם השם הקומי "לא לאירוויזיון"

רק אמש (רביעי) הודחה דורין אור מהתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". היום היא מוציאה סינגל חדש בליווי קליפ שנקרא "לא לאירוויזיון". הסינגל בכלל נולד מבדיחה באולפן, והתפתח למה שהוא עכשיו: מסיבה צינית, קלילה, ומלאת הומור עצמי.

צפו בקליפ החדש של דורין אור – "לא לאירוויזיון":

השיר מבטא את המסע שלה בתחרות, ואת הבחירה שלה בסגנון הייחודי שלה. "זה לא לאירוויזיון", אומרת אור בשיר על המוזיקה שלה. "למה היא מדברת ושרה רק את הפזמון?" היא שרה בשם המבקרים שלה.

במהלך השיר ישנם גם רפרנסים לזמרים המצליחים בישראל כמו עדן בן זקן, עומר אדם ונועה קירל. בתשובה אליהם היא אומרת: "לא, זה לא אני".

דורין אור מספרת על השיר החדש: "במקום לקחת ללב את כל מה שאמרו לי לאורך הדרך החלטתי לקחת את זה לשיר. להפוך כבדות לצחוק ורעש חיצוני למשהו שמרקיד את הנשמה שלי. בעיקר נהניתי מכל המסע שלי בשיר הזה".