הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים. הלווייתו תצא היום (רביעי) בשעה 13:00 מישיבת "אוהל תורה" ברמות ד' שבה למד, לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול.
כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את המפגין, שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.
מהמשטרה נמסר כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך. מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
ניצחון
חמור מאד אסון כבד ומיותר08:34 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרת שרה
הנהג הותקף לא באזור המורשה להפגנה המפגינים חשבו שיתקיפו נהג ואוטובוס ויצאו ללא פגע? מה רצו שהנהג יחכה עד שיתקפו אותו?! צריך לתת לעילויי התלמידים ללמוד תודה 10% מהלומדים ולהגביל עד כמות של...
הנהג הותקף לא באזור המורשה להפגנה המפגינים חשבו שיתקיפו נהג ואוטובוס ויצאו ללא פגע? מה רצו שהנהג יחכה עד שיתקפו אותו?! צריך לתת לעילויי התלמידים ללמוד תודה 10% מהלומדים ולהגביל עד כמות של 40,000 תלמידים. לא יותר כל השאר לצבא או לזקא או לתרום למדינה היכן שצריך כל השאר סנקציות ללא נקודות זיכוי ללא הטבות כאלו ואחרות וללא משכנתא יהי זיכרו ברוךהמשך 09:24 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
תסתכלו איך הנהג דוהר לתוך ההמון!!!! זה פשוט מטורף.... ומה חשב לעצמו שלא ידרוס אף אחד???? לא סליחה- זה רק לכלא מהרגע ההוא המצער09:39 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
זה פשוט נורא מה שקרה שם גם אם בחורים התנפלו על האוטובוס צער לי- תראו את הווידאו שצילמו חדשות 14, לא היה שם כזו אלימות כמו שקיימת בקפלן תמיד!!!! אישה יצאה עם...
זה פשוט נורא מה שקרה שם גם אם בחורים התנפלו על האוטובוס צער לי- תראו את הווידאו שצילמו חדשות 14, לא היה שם כזו אלימות כמו שקיימת בקפלן תמיד!!!! אישה יצאה עם שימש שבורה ופצועה היא וילד שלה, אין מה להשוות!! הנהג מגיע לו עונש חמור להירקב בכלא עד 120 ולא פחות לדרוס המוני אנשים זה מטורף... אז ירקו על האוטובוס- אז מה??!!!זה מצדיק דריסה?!??!!! העולם משוגע לגמריהמשך 09:37 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרת שרה
הנהג הותקף לא באזור המורשה להפגנה המפגינים חשבו שיתקיפו נהג ואוטובוס ויצאו ללא פגע? מה רצו שהנהג יחכה עד שיתקפו אותו?! צריך לתת לעילויי התלמידים ללמוד תודה 10% מהלומדים ולהגביל עד כמות של...
הנהג הותקף לא באזור המורשה להפגנה המפגינים חשבו שיתקיפו נהג ואוטובוס ויצאו ללא פגע? מה רצו שהנהג יחכה עד שיתקפו אותו?! צריך לתת לעילויי התלמידים ללמוד תודה 10% מהלומדים ולהגביל עד כמות של 40,000 תלמידים. לא יותר כל השאר לצבא או לזקא או לתרום למדינה היכן שצריך כל השאר סנקציות ללא נקודות זיכוי ללא הטבות כאלו ואחרות וללא משכנתא יהי זיכרו ברוךהמשך 09:24 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניצחון
חמור מאד אסון כבד ומיותר08:34 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר