הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים, לאחר שנהג אוטובוס הותקף על ידי מפגינים והחל בנסיעה כדי להתחמק

הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים. הלווייתו תצא היום (רביעי) בשעה 13:00 מישיבת "אוהל תורה" ברמות ד' שבה למד, לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול.

כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את המפגין, שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.

עוד באותו נושא "טרגדיות קורות שוב ושוב אצל ציבור שאצלו מותר לעשות הכל" 07:49 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך. מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע".