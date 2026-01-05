לראשונה אושר צו של אלוף פיקוד מרכז, שמאפשר פיקוח באמצעות איזוק אלקטרוני על מורחקים בצווים מנהליים ביו"ש, בחוננו הודיעו כי יעוררו

ביוזמה של זיני ונתניהו: לראשונה אושר צו של אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט שמאפשר פיקוח באמצעות איזוק אלקטרוני על מורחקים בצווים מנהליים בתוך יהודה ושומרון. כך על פי הדיווח של אבישי גרינציג ב-I24. חוננו יגישו עתירה לבג"ץ.

מיד לאחר אישור הצו, הוצא צו מנהלי לאיזוק אלקטרוני נגד נער גבעות בן 15 מהשומרון ונאסר עליו לצאת מהיישוב שלו. בארגון חוננו הודיעו כי הם מתכננים לעתור לבג"ץ. בארגון תקפו את האלוף בלוט. לפי הדיווח של גריינציג מדובר ביוזמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש השב"כ דוד זיני.

לפי ארגון חוננו ​הקטין נלקח היום בשעות הצהרים מביתו בשומרון בידי כוחות שב"כ וימ"ר ש"י לתחנת המשטרה, שם התקינו לו המשטרה והשב"כ אזיק אלקטרוני על רגלו והוגש לו צו האוסר עליו לצאת מיישובו. האזיק ישדר בכל שעות היממה את מיקומו של הקטין.

​עורכי הדין משה פולסקי ונתי רום, המייצגים את הצעיר מטעם ארגון חוננו, תקפו בחריפות את ההחלטה. לדברי עו"ד משה פולסקי: ​"מדובר בצעד דרקוני ובלתי דמוקרטי המזכיר התנהלות של משטרים אפלים בהם המשטר עוקב אחר האזרחים. אכן יש משהו בדברי השופט לשעבר אהרון ברק, מדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה, אבל לא בגלל הרפורמה אלא בגלל הפגיעה החמורה בזכויות אדם, מעקב אחר אדם ופגיעה בפרטיותו. סין יכולה ללמוד מהתנהלות השב"כ".

עו"ד נתי רום הוסיף: "האלוף בלוט חידש פרקטיקה דורסנית שנוגדת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בישראל. מעקב וניטור צעדיו של אדם ללא קיומו של הליך פלילי היא מדיניות הזויה שמזכירה משטרים אפלים. תקוותי שבית המשפט העליון יבטל את הצו הדורסני הזה ומוטב שעה אחת קודם". במשפחתו של הקטין הגיבו גם הם לצו ואמרו: ​"ציפינו שראש השב"כ החדש ישנה את התפיסה שיהודי זה אוהב ולא אויב. אנחנו מצפים ממנו להילחם רק באויבים ולפרק את המחלקה הרודפת יהודים".

מדובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר: "בהמשך להנחיית הדרג המדיני, ולאחר עבודת מטה משותפת של צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, משרד המשפטים ויועמ"ש איו"ש, חתם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על צו המאפשר שימוש באמצעי טכנולוגי לפיקוח על עמידה בתנאי צווי הגבלה באיו"ש. הצו יאפשר להורות על התקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי למי שהוצא בעניינו צו מנהלי המגביל את תנועתו באיזור יהודה ושומרון, ולנטר הפרות של צווי ההגבלה בהתאם. יודגש כי הפרת הוראות הצו או פגיעה באמצעי הפיקוח הטכנולוגי שנועד לטובת הניטור מהוות עבירה, שניתן יהיה לנקוט לגביה בהליכים פליליים".