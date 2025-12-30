אחרי שנים של מאבקים וסכסוך מתוקשר, אוהדי כפר סבא לקחו את גורלם בידיהם והקימו את מ.כ כפר סבא 1928. מנטליסט הספורט אלון סגל אירח בפודקאסט "הקול בראש" את סמלי המועדון לשיחה צפופה על זהות, געגוע והדרך המטאורית מליגה ג' ועד לצמרת

הקול בראש על התופעה ששמה מ.כ.כפר סבא. הפועל כפר סבא הייתה במשך שנים מועדון מפואר בכדורגל הישראלי אבל בשנים האחרונות… האדמה בעיר השקטה של השרון רעדה והאוהדים הקימו את המועדון מחדש.

מנטליסט הספורט אלון סגל מארח בפודקאסט "הקול בראש", את נציגי הירוקים מהמרכז. בפרק השבוע, עומד סיפורה של מ.כ כפר סבא 1928, קבוצת האוהדים שהוקמה בשנת 2023 בעקבות משבר אמון עמוק מול הבעלים של הקבוצה המקורית, מאמן נבחרת ישראל לשעבר יצחק שום.

"האוהדים… החליטו לשבור את הכלים וכמו הפועל תל אביב והפועל ירושלים בזמנו, הקימו מועדון מאפס, וסחפו איתם אלפים ליציעים. בליגה ג', ואחר כך בליגה ב' וליגה א', אלפי אוהדים ממלאים את היציעים… בעוד הקבוצה המקורית ננטשה.

לפאנל מיוחד באולפן הגיעו ארבע דמויות מפתח שמסמלות את המהפכה: עומר פדידה, הקפטן והסמל שחזר הביתה; טל בנש, שחקן ליגת העל שכעת הוא כוכב הקבוצה; גל שלהבת, שהצטרף העונה ומשלהב את האוהדים; ועומר אוהביה, מראשי המועדון.

"אשתי פרצה בבכי"

אחד הרגעים המרגשים בשידור נגע בפרישתו הטרייה של עומר פדידה ממשחק פעיל, הודעה שיצאה רק יומיים לפני ההקלטה. פדידה, גדול שחקני כפר סבא ב-15 השנים האחרונות, שיתף בגילוי לב על התחושות: "אשתי פרצה בבכי כששמעה בתקשורת על פרישתי. אני רק רוצה להודות לקהל שתמך בי שנים".

קהילה ומשפחה לפני הכל

הדיון באולפן עסק בשאלה האם מודל האוהדים יכול להחזיק מעמד לאורך זמן מול הכסף הגדול של הליגות הבכירות. עומר אוהביה הציג את החזון של המיזם: "אנחנו הפועל כפר סבא, אנחנו אוהדים ששואפים לחזור ולהיות הפועל כפר סבא. זאת קהילה ומשפחה, ואני קורא לכל האוהדים הרדומים להצטרף לפרויקט".

גל שלהבת, נציג הדור הצעיר יותר בקבוצה, תיאר את החיבור המיידי לקהל: "זו אנרגיה מדהימה ואני לא אעזוב דבר כזה".

זה היה ריאיון מקסים עם אנשים טובים שלא רוצים להתייחס למשפחת שום, לא רוצים לשנוא אף אחד ולא רוצים להתעסק בזה. הם טוענים שאין להם שום עניין בלריב גם אם הפועל כפר סבא של שום תעלה ליגה זה לא ישנה ולא ישפיע על הפרויקט הקסום שלהם: "זה יהיה מבחן לקהילה שלנו".

"יש לנו היום ארבע מאות חמישים אוהדים מנויים ואנחנו באנרגיה טובה, ועם זה אנחנו רוצים להמשיך".