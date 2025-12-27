המחבל אחמד אבו אלארוב שביצע את הפיגוע המשולב בצפון, שוחרר היום (שבת) מבית החולים העמק בעפולה והועבר לחקירת שב"כ. נזכיר כי בפיגוע הנורא נרצחו שמשון מרדכי בן ה-68 בבית שאן ואביב מאור בת ה-18 ליד תל יוסף, לפני שנוטרל בעפולה ונפצע באורח בינוני.
נזכיר כי לאחר הפיגוע, ראש הממשלה פרסם הודעת תנחומים רשמית. בהודעתו אמר: ״רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחות הנרצחים בפיגוע המשולב בצפון, אביב מאור ז״ל בת ה־17 ושמשון מרדכי ז״ל בן ה־68״.
עוד הוסיף ראש הממשלה: ״אנו מאחלים לפצועים החלמה מהירה ומחזקים את האזרח הגיבור שהביא לנטרולו של המחבל״. בהתייחסות למצב הביטחוני אמר: ״אף שהיו סיכולים רבים נגד הטרור בשנה האחרונה, לצערנו אנו חווים מעת לעת פיגועים רצחניים״.
לסיום הדגיש: ״ממשלת ישראל תמשיך לפעול לסיכול כל המבקש לפגוע באזרחיה״.
אחת העם
הזוי. במקום לירות לו בראש במקום. מקבל טיפול מכספנו. מקבלי החלטות מטומ***18:03 27.12.2025
דניאל
במקום לנטרל צריך לחסל18:10 27.12.2025
