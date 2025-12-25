יוצרת התוכן דניאל וינריב בת ה-24, שכבשה את הרשת בסרטונים אותנטיים על חזרה בתשובה, תשתף בהרצאה מיוחדת את סיפור חייה המלא – מהילדות הלא פשוטה ועד להתחזקות הרוחנית בשנה האחרונה

דניאל וינריב, אחת מיוצרות התוכן הוותיקות באינסטגרם, החלה להתקרב ליהדות בשנה האחרונה. מאז כבר הפכה לאחת המשפיעניות הבולטות בקרב צעירות שמתקרבות ליהדות. בצעד גדול ומרגש עבורה, וינריב תקיים בחודש הבא הרצאה ראשונה מסוגה.

ההרצאה של דניאל וינריב, שתתמקד בסיפור חייה האישי ובמסע ההתחזקות שלה, תתקיים ב-15 בינואר במרכז פסגות בפתח תקווה. היא מיועדת במיוחד לצעירות רווקות מתחזקות, בעלות רקע לא דתי כמוה. "אני מאוד נרגשת לשתף ולספר על המסע האישי שלי ביהדות", סיפרה לסרוגים.

מהשירה ברשת להתחזקות יהודית

דניאל החלה ליצור תוכן מגיל 13, עוד לפני שרשת האינסטגרם הפך לפלטפורמה המונית. בתחילה שיתפה סרטוני שירה שהפכו אותה לאחת השמות המוכרים בקרב קהל צעיר. בשנה האחרונה עברה שינוי משמעותי כשגילתה את האמונה ואת היהדות. כיום היא מתמקדת בהפצת תכנים יהודיים אותנטיים ברשת – נושא יחסית חדשני בקרב משפיעניות צעירות.

הסרטונים שלה מתארים את שגרת הבוקר של חוזרת בתשובה, עסקים כשרים מומלצים, אופנה צנועה, שמירת הלכות פשוטות כמו המתנה בין בשר לחלב, ותובנות רוחניות יומיומיות. הפורמט האישי והכנה זיכה אותה במאות אלפי צפיות ומאות אלפי עוקבים ועוקבות שמלווים את דרכה.

דניאל סיפרה לסרוגים: "אני מאוד נרגשת לשתף ולספר על המסע האישי שלי ביהדות ועל האור שאני מקבלת ממנה. מהרגע הראשון אני משתפת על הדרך שלי ברשת ואני תמיד שמחה להגיע לפגוש את הנשמות שעוברות איתי את הדרך הזו ולשתף באופן אישי על הסיפור שלי."

הזדמנות לפגישה אישית

ההרצאה הקרובה תהיה הצעד המשמעותי הראשון של דניאל מעבר למסך – מפגש חי שבו תוכל לשתף את קהל העוקבות שלה באופן ישיר ומעמיק יותר. וגם באופן כללי, להוות השראה לצעירות רבות אחרות שמחפשות קרבה ליהדות כמוה. האירוע מתאים לצעירות רבות שמזדהות עם המסע שלה ומחפשות השראה והכוונה בדרכן הרוחנית.

מסע חיים מורכב עוד לפני ההתחזקות

דניאל וינריב, בת 24, נולדה וגדלה במודיעין. בגיל 5 איבדה את אביה למחלת הסרטן, אירוע שהוביל לקשיים כלכליים כבדים ולמעברי דירה תכופים בעקבות בן זוג חדש של אמה.

משפחתה של וינריב מאוד מגוונת: למשפחתה שני אחים ואחות גדולים יותר מנישואיה הראשונים של האם. בגיל 13 נסעו שני אחיה הגדולים ללאס וגאס שבארצות הברית – האחד הפך לדילר בקזינו והשני חזר בתשובה ונמצא כיום בבית חב"ד בלאס וגאס גם הוא. אחותה הגדולה עובדת כאחות.

עם חזרתה של המשפחה למודיעין בתחילת התיכון, חוותה דניאל קשיים חברתיים ובריונות, שהשפיעו עליה עמוקות לדבריה.