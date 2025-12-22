ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) לחשיפת רשת i24news על פרשת קטארגייט, בה הוצג כיצד עוזרי לשכת נתניהו החדירו מסרים קטאריים לתקשורת הישראלית. בדבריו פנה לראש השב"כ החדש דוד זיני, בדרישה לחקור את חברי לשכת ראש הממשלה באופן מיידי.
"הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט הם רגע המבחן של דוד זיני" אמר לפיד. "אם הוא לא משרת של השלטון, עליו להורות לשב"כ לחקור את כל אנשי נתניהו באופן מיידי, וללא משוא פנים".
לדבריו, "קטארגייט היא פרשת הבגידה החמורה בתולדות ישראל. מדינה מוסלמית תומכת טרור מימנה מבצעי השפעה ותודעה בתוך לשכת ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה. זו לא היתה מלחמת התקומה, אלא מלחמת התרומה לחשבון הבנק של בכירי הלשכה. ראש השב"כ צריך להורות על חקירה מיידית ומקיפה".
שירי מנתניה
אבל אח של זיני עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים מקטאר ללשכה של ביבי באמצעות חברות קש. יש כאן ניגוד עניינים, הוא לא יפעל נגד אח שלו. לביבי יש תעודת...
אבל אח של זיני עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים מקטאר ללשכה של ביבי באמצעות חברות קש. יש כאן ניגוד עניינים, הוא לא יפעל נגד אח שלו. לביבי יש תעודת ביטוח!המשך 14:16 22.12.2025
אל פאצ׳ינו
בתגובה ל: שירי מנתניה
לא כולם מאפייה כמו מה שרץ אצלך בראש…14:31 22.12.2025
