ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לגילויים החדשים על פרשת קטארגייט ואמר כי מדובר ב"רגע המבחן של דוד זיני. אם הוא לא משרת של השלטון, עליו להורות לשב"כ לחקור את כל אנשי נתניהו באופן מיידי, וללא משוא פנים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) לחשיפת רשת i24news על פרשת קטארגייט, בה הוצג כיצד עוזרי לשכת נתניהו החדירו מסרים קטאריים לתקשורת הישראלית. בדבריו פנה לראש השב"כ החדש דוד זיני, בדרישה לחקור את חברי לשכת ראש הממשלה באופן מיידי.

"הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט הם רגע המבחן של דוד זיני" אמר לפיד. "אם הוא לא משרת של השלטון, עליו להורות לשב"כ לחקור את כל אנשי נתניהו באופן מיידי, וללא משוא פנים".

לדבריו, "קטארגייט היא פרשת הבגידה החמורה בתולדות ישראל. מדינה מוסלמית תומכת טרור מימנה מבצעי השפעה ותודעה בתוך לשכת ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה. זו לא היתה מלחמת התקומה, אלא מלחמת התרומה לחשבון הבנק של בכירי הלשכה. ראש השב"כ צריך להורות על חקירה מיידית ומקיפה".