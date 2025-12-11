יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בראיון עומק בתוכנית 'כיפות ברזל' על המסמך שהניח ב-2016 וחזה את השבעה באוקטובר, הסירוב להצטרף לקבינט המלחמה, החיים לצד אישה ובת שחזרו בתשובה, והתוכניות לעתיד: "אין מישהו טוב ממני להתמודד עם האתגרים"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיע לאולפן סרוגים לראיון עומק במסגרת התכנית 'כיפות ברזל' בהגשת נתנאל איזק. בשיחה פתוחה, פורס שר הביטחון והאוצר לשעבר את משנתו הביטחונית, מתייחס לסוגיית הגיוס הבוערת, ומסביר מדוע הוא משוכנע שהוא האיש המתאים להוביל את מדינת ישראל בעת הזו.

"חוק הגיוס חייב להשתנות – הצרכים הוכפלו"

בפתח הראיון התייחס ליברמן לחוק הגיוס, והדגיש כי המציאות הביטחונית מחייבת שינוי גישה דרמטי לעומת החוק שהגיש ב-2019. "חוק גיוס חייב להיות פונקציה של הצרכים של מערכת הביטחון", אמר ליברמן. לדבריו, "אחרי ה-7 באוקטובר לצערי הצרכים האלו השתנו לחלוטין. למעשה הם הוכפלו… גם היום אחרי הניצחון המוחלט כל החזיתות פתוחות".

ליברמן פירט את האיומים: "יש לך עזה פתוחה, כמובן חיזבאללה בלבנון מתעצם… איראן מתעצמת… עם החות'ים לא סיימנו ויו"ש הכל רועש וגועש". לדידו, הפתרון היחיד הוא גיוס לכולם: "הגישה שלנו היא מאוד פשוטה… כל צעיר בגיל 18 מתייצב בבקו"ם. הצבא מחליט את מי הוא רוצה במסלול צבאי, כל השאר במסלול אזרחי. צעיר מתל אביב וצעיר מבני ברק וצעיר מאום אל פחם".

על הטענה לסתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי אמר: "כל הניסיון הזה המלאכותי למצוא סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי זה פשוט שקר וכזב. כל גדולי ישראל היו לוחמים – המלך דוד ויהושע בן נון ומשה רבנו… גם הרמב"ם כותב במלחמת מצווה גם חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה".

"נתניהו וסמוטריץ' חשבו שחמאס זה נכס"

ליברמן חזר למסמך שחיבר כשר ביטחון ב-2016, בו חזה בדייקנות מצמררת את תרחיש האימים של ה-7 באוקטובר. "התראתי ב-21 לדצמבר 16, שמתי נייר מפורט, נתתי כל התרחיש ותיארתי שכוח נוח'בה עלול לפלוש למדינת ישראל, לכבוש יישובים, לקחת בני ערובה… וגם נקפתי בתאריך שזה סוף 22. אני טעיתי בשנה, לא לקחתי בחשבון קורונה".

כשנשאל מדוע המחדל התרחש למרות ההתרעות, הפנה ליברמן אצבע מאשימה לדרג המדיני: "גם אצל נתניהו וסמוטריץ' שהם חשבו במונחים שחמאס זה נכס כי זה משקל נגד הרשות הפלסטינית… ונתניהו הוא זה שמנע פעם אחרי פעם כל ניסיון לפגוע בראשי חמאס". הוא הוסיף כי נתניהו עצמו הכיר את המסמך: "באפריל 2017 הוא מופיע בפני הוועדה לביקורת המדינה בכנסת והוא בעצמו בקולו… חוזר על אותו נייר ועל כל מה שפירטתי… הוא לא יכול להגיד שאף אחד לא משך אותו בדש מעילו".

על ועדת החקירה אמר: "מה שאנחנו רואים בוועדת חקירה שכרגע הוא רוצה, הוא רוצה ועדת טיוח שתנקה את הדרג המדיני ולהפיל את כל האחריות על צה"ל ומערכת הביטחון".

נתניהו לא הזמין אותי לממשלת החירום

ליברמן חשף את ההשתלשלות שמנעה את כניסתו לממשלה לאחר ה-7 באוקטובר. "נתניהו החליט שהוא מקים ממשלת חירום, קבינט מלחמה. הזמין לשם את יאיר לפיד, את בני גנץ, את גדי איזנקוט. אותי לא הזמינו", סיפר.

לדבריו, כאשר אריה דרעי פנה אליו מאוחר יותר, הציב תנאי ברור: "אמרתי שאני מוכן להצטרף אבל אני רוצה לדעת שאני גם אשב בקבינט מלחמה… אם אני לא חבר בקבינט מלחמה, בפורום ששם מתקבלים ההחלטות, אין לי מה להצטרף. הוא (נתניהו) לא מסכים… ככה זה נגמר".

"אשתי חזרה בתשובה, הבת דתיה – מסתדרים מצוין"

בפן האישי, שיתף ליברמן על חייו ביישוב נוקדים ועל השינויים במשפחתו. "אני מאוד שמח שגם אצלי במשפחה הבת שלי החליטה שהיא רוצה להיות דתיה ואשתי חזרה בתשובה ואין לי שום בעיה עם זה, אנחנו מסתדרים בבית מצוין", סיפר.

הוא תיאר את השגרה בביתו: "אז בבוקר אני הולך לשחק טניס, היא הולכת לבית כנסת. חוזרים, עושים קידוש, פרשת שבוע בבית. אני אוכל רק כשר… אפשר לחיות ביחד. לא חייבים את הקוטביות הזאת",.

סגרתי כשר אוצר גרעון של 144 מיליארד שקל

כשר אוצר לשעבר, מתח ליברמן ביקורת חריפה על ההתנהלות הכלכלית הנוכחית, תוך שהוא משווה אותה להישגיו: "אני נכנסתי לתפקידי כשר האוצר הגירעון היה 144 מיליארד שקלים. כשעזבתי משרד האוצר השארתי עודף בקופה… הכל מתחיל ונגמר בניהול – Management.

לסיום, הצהיר ליברמן באופן חד משמעי על כוונותיו הפוליטיות: "לי נשאר תפקיד אחד. אני בטוח שתהיה לי פה הזדמנות להגיע לראשות ממשלה אחרי כל התפקידים… אני חושב שמבחינת הקבלות, מבחינת הניסיון, מבחינת היכולות, בתקופה הזאת אין מישהו יותר טוב ממני שמסוגל להתמודד עם שלל הבעיות והאתגרים".