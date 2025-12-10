שר החוץ של לבנון, יוסף רג'י, דחה את הזמנתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבקר בטהרן – כשאמר כי לא יעשה זאת "בנסיבות הנוכחיות". לטענתו, לא מדובר בסירוב לשיח עם איראן, אלא רק ש"אין אווירה מתאימה" לכך

מתיחות במזרח התיכון: שר החוץ של לבנון, יוסף רג'י, דחה את הזמנתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבקר בטהרן – כך דווח היום (רביעי) בסוכנות הידיעות הלאומית הלבנונית NNA.

לפי הדיווח, רג'י התנצל בפני עראקצ'י וסירב להזמנתו להגיע לאיראן, כשאמר כי לא יעשה זאת "בנסיבות הנוכחיות". לטענתו, משמעות ההתנצלות היא לא סירוב לקיים שיח עם איראן – אלא רק ש"אין אווירה מתאימה" לכך.

השר הלבנוני הוסיף והציע לעראקצ'י לקיים פגישה במדינה שלישית ניטרלית, שתיקבע בהסכמה בין שני הצדדים.

כזכור, בתחילת השבוע דווח כי יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, ראש מפלגת "אמל" השיעית, פנה במכתב מיוחד לאייתולה האיראני חמינאי, בבקשה להורות לחיזבאללה להתפרק מנשקו לאלתר. לפי הדיווח באתר האופוזיציה האיראני "Iran International", ברי ביקש מחמינאי להוציא פסק הלכה "פתווא" שיחייב את חיזבאללה להעביר את ארסנל הטילים, הרקטות והרחפנים שלו לידי צבא לבנון. מהלך כזה, טען ברי במכתבו, עשוי לאפשר התקדמות להפסקת אש מלאה עם ישראל ולפתוח פתח למו״מ בינלאומי, ובראשו מול וושינגטון.

עוד נטען כי ברי העלה במכתבו שני נדבכים מרכזיים: התחייבות לשמור על ניטרליות לבנון בכל עימות עתידי בין איראן לישראל, ולהבטיח שהמדינה לא תשמש כלי משחק באסטרטגיה האיראנית; וכן בקשה דחופה לסיוע כספי לעשרות אלפי משפחות שיעיות בדרום לבנון שאיבדו בתים, עסקים ומקורות פרנסה במלחמה האחרונה, ומצויות כיום בקריסה כלכלית ללא תוכנית שיקום ממשלתית.

לפי האתר, תגובתה של טהרן הייתה מעורפלת: איראן אמנם הסכימה עקרונית להזרים סיוע כלכלי לקהילות השיעיות, אך לא התחייבה כלל לסוגיית מסירת הנשק של חיזבאללה, מה שמפורש על ידי גורמים בלבנון כהימנעות ברורה מכפיית מהלך דרמטי על הארגון.