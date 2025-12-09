התנועה לאיכות השלטון דורשת מהיועמ"שית להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית, בחשד להסכם בין הרצוג לנתניהו לפני הבחירות לנשיאות בתמורה לחנינה

התנועה לאיכות השלטון פנתה הערב (שלישי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ולפרקליט המדינה, עמית איסמן, בדרישה להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית, בחשד להסכם בין הרצוג לנתניהו לפני הבחירות לנשיאות, שקידמו את הרצוג בתמורה לחנינה בהמשך.

התנועה דורשת לפתוח בחקירה כל מעורבות בפלילים ולביצוע עבירות מתחום טוהר המידות טרם הבחירות לנשיאות המדינה, ולרבות עבירת השוחד. הפנייה הגיעה לאחר דיווח בחדשות 12 הערב, כי משנת 2019 החזיק הנשיא הרצוג בחוות דעת משפטית שקשורה למתן חנינה לראש הממשלה נתניהו בטרם הרשעה. על פי הדיווח, חוות הדעת הוזמנה על ידי מקורבו של הנשיא, והועברה להרצוג – אז יו"ר הסוכנות היהודית ומועמד לנשיאות – כדי שתשמש אותו במגעים מול הנשיא דאז ריבלין.

לפני טענת התנוע העולה חשד כבד לקיומה של עסקת "תן וקח" אסורה: תמיכה של נתניהו והליכוד במועמדותו של הרצוג לנשיאות, בתמורה לנכונותו של הרצוג לפעול למתן חנינה לנתניהו בעתיד. התנועה מציינת בפנייתה כי התנהלות זו, אם תוכח כנכונה, מעלה חשד כבד לביצוע עבירות שוחד.

התנועה בפנייה כי הליכוד לא העמידה מועמד לנשיאות, מה שהוביל לבחירתו של הרצוג ברוב עצום. כעת לטענתם מתעורר החשד כי מהלך זה היה חלק מאותו "דיל פוליטי" שנועד להבטיח נשיא "נוח" לנתניהו כשיצטרך חנינה. לאור חומרת הדברים, התנועה דורשת לעצור לאלתר כל עיסוק של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשת החנינה של נתניהו, עד לסיום החקירה והסרת העננה הכבדה המרחפת מעל בית הנשיא

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "הערב נחשפנו לדיווח המטלטל את אמות הסיפים של שלטון החוק בישראל. החשש שמא כהונת נשיא המדינה הושגה באמצעות עסקה סיבובית שנועדה לחלץ נאשם בפלילים מאימת הדין, הוא בלתי נתפס. לא מדובר רק בפגיעה באמון הציבור, אלא בחשד לעבירות פליליות חמורות בלב ליבו של הסמל השלטוני הנקי ביותר שלנו. על היועצת המשפטית לממשלה להורות עוד הלילה על פתיחה בחקירה. אנו לא נרפה עד שהאמת תצא לאור והעננה תוסר – או שהאשמים ייתנו את הדין".