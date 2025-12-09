כרוזים שקראו לאיראנים להתגייס לצבא רוסיה עוררו סערה בטהראן. איראן זועמת, רוסיה מכחישה קשר ומדברת על "זיוף".

סקנדל מדיני בין איראן ורוסיה, כרוזים פוזרו ברחבי טהראן בקריאה להתגייס לצבא הרוסי, בתמורה למענקים כלכליים נרחבים. בבירה איראנית נוצרה סערה סביב הכרוזים והזעם הופנה אל רוסיה, שמכחישה מעורבות.

שגרירות רוסיה באיראן פרסמה הבוקר הצהרה רשמית ובה דחתה מכל וכל את הטענות על קשר לכרוזים. לדבריה, "מדובר בזיופים חסרי בסיס שמטרתם לפגוע ביחסי שתי המדינות".

הכרוזים שפוזרו לאחרונה ברחבי הבירה, כללו על פי דיווחים כיתוב ברוסית, אנגלית ופרסית. כאשר הם מציעים תנאים "מפנקים", כולל הטבות כלכליות משמעותיות לכל מתגייס איראני לשורות הצבא הרוסי, המנהל מלחמה מדממת באוקראינה.

גורמים בפרלמנט האיראני דרשו מהרשויות לחקור את מקורם של הכרוזים, וקראו לרוסיה "להבהיר את עמדתה באור בהיר יותר", בעוד כלי תקשורת שמרניים מאשימים "גורמים חתרניים" בניסיון לחרחר מתיחות בין טהראן למוסקבה. מנגד, אזרחים רבים מביעים כעס על עצם האפשרות שגיוס כזה מתרחש בשטח איראן.