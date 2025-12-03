חמאס העביר ארון של חלל חטוף לידי הצלב האדום. לפי הנטען הגופה נמצאה הבוקר בבית לאהיה בצפון הרצועה. בשבי חמאס נותרו 2 חטופים: רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק

צה"ל והשב"כ מודיעים כי "על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל בשטח הרצועה".

מסירת החלל מתבצעת שעות אחרי חידוש החיפושים בצפון הרצועה, כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו הבוקר (רביעי) כי הזרוע הצבאית של חמאס והזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי חילצו גופה של חלל חטוף ישראלי בבית לאהיה בצפון רצועת עזה. בהמשך, גם הג'יהאד האיסלאמי פרסם הודעה רשמית בה נטען כי מצאו גופת חלל חטוף, שלדבריהם תועבר לישראל בערב.

זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבה נציגי ארגון הטרור טענו כי מצאו גופה של חלל חטוף, כשאתמול ממצאים הוחזרו לישראל – ובהמשך התבררו כי הם לא שייכים לגופה של אחד משני החללים החטופים הנותרים. "עדכון נמסר למשפחותיהם של שני החטופים החללים" נמסר ממשרד ראש הממשלה. "המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה – להביאם לקבורה ראויה בארצם".

נזכיר כי ברצועת עזה עדיין נותרו כעת 2 חללים חטופים שעדיין בשבי החמאס: רן גואילי, לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה שנפל בקרב בקיבוץ עלומים, וסותטיסאק רינטלאק, אזרח תאילנדי שעבד במטעים סמוך לקיבוץ בארי ונחטף במהלך עבודתו.