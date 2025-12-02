ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם בטעות גירסא לא מצונזרת של הצהרתו לתקשורת, וחשף הרבה יותר משתכנן

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם הצהרה בהולה בתגובה להצהרת נתניהו על חוק הגיוס, שמאז בוטלה. אך ראש הממשלה לשעבר פרסם בטעות הצהרה לא ערוכה בה חשף את כל המתרחש מאחורי הקלעים.

ראש הממשלה בנט פרסם הצהרה משלהבת לתקשורת, בה יצא כנגד חוק הגיוס וכנגד הממשלה והעומד בראשה בנימין נתניהו, אך בסוף היום רבים יותר מדברים על התקלה הטכנית של בנט, ולא על דבריו.

ההצרה אותה פרסם ראש הממשלה לשעבר הייתה לא ערוכה, וחשפה את כל המתרחש מאחורי הקלעים.

בהצהרה המקורית, שמאז נמחקה, אך מופיעה בגוף הכתבה, נראית הצהרת בנט ללא עריכות. כאשר ראש הממשלה לשעבר מקבל עצות בימוי, תיקונים והערות מצוותו, ואף נוזף בהם במהלך ההקלטה על הפרעות.

ההצרה מאז נמחקה, וככל הנראה תעלה בקרוב גרסא ערוכה ומצונזרת של דברי בנט, ללא הערות רקע.