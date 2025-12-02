ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם הצהרה בהולה בתגובה להצהרת נתניהו על חוק הגיוס, שמאז בוטלה. אך ראש הממשלה לשעבר פרסם בטעות הצהרה לא ערוכה בה חשף את כל המתרחש מאחורי הקלעים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ראש הממשלה בנט פרסם הצהרה משלהבת לתקשורת, בה יצא כנגד חוק הגיוס וכנגד הממשלה והעומד בראשה בנימין נתניהו, אך בסוף היום רבים יותר מדברים על התקלה הטכנית של בנט, ולא על דבריו.
ההצרה אותה פרסם ראש הממשלה לשעבר הייתה לא ערוכה, וחשפה את כל המתרחש מאחורי הקלעים.
בהצהרה המקורית, שמאז נמחקה, אך מופיעה בגוף הכתבה, נראית הצהרת בנט ללא עריכות. כאשר ראש הממשלה לשעבר מקבל עצות בימוי, תיקונים והערות מצוותו, ואף נוזף בהם במהלך ההקלטה על הפרעות.
ההצרה מאז נמחקה, וככל הנראה תעלה בקרוב גרסא ערוכה ומצונזרת של דברי בנט, ללא הערות רקע.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
משה
הכל משמים20:56 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון
בנט/לפיד יכולים להגיש לביבי קפה בקפטריה בבחירות הבאות, וכדאי שייתאמנו על זה במקום לבזבוז לציבור זמן וכסף21:06 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסח
בנבניטו קשקשינו21:14 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
אפשר לשים בצד את הפאדיחה של בנט משום שבסוף היום, בכל מהדורות החדשות הביאו בהרחבה את דבריו של בנט (גם את דבריו של לפיד) והציבור בכלל לא שמע על התקלה...
אפשר לשים בצד את הפאדיחה של בנט משום שבסוף היום, בכל מהדורות החדשות הביאו בהרחבה את דבריו של בנט (גם את דבריו של לפיד) והציבור בכלל לא שמע על התקלה הזו.המשך 21:54 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
העיקר הוא בעד המשרתים, זה מה שחשוב!21:50 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אייל
סתם טמבל23:26 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
אפשר לשים בצד את הפאדיחה של בנט משום שבסוף היום, בכל מהדורות החדשות הביאו בהרחבה את דבריו של בנט (גם את דבריו של לפיד) והציבור בכלל לא שמע על התקלה...
אפשר לשים בצד את הפאדיחה של בנט משום שבסוף היום, בכל מהדורות החדשות הביאו בהרחבה את דבריו של בנט (גם את דבריו של לפיד) והציבור בכלל לא שמע על התקלה הזו.המשך 21:54 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
העיקר הוא בעד המשרתים, זה מה שחשוב!21:50 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסח
בנבניטו קשקשינו21:14 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון
בנט/לפיד יכולים להגיש לביבי קפה בקפטריה בבחירות הבאות, וכדאי שייתאמנו על זה במקום לבזבוז לציבור זמן וכסף21:06 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר